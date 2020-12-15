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Правкомиссия разрешила китайской Sinopec купить 40% "Амурского ГХК"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже "СИБУРом" 40% в Амурском газохимическом комплексе китайским партнерам, которые участвуют в его строительстве. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Там отметили, что строящийся комплекс "станет одним из крупнейших не только для отечественной нефтегазохимии, но и в сравнении с мировыми аналогами".

Ранее сообщалось, что "СИБУР" продает 40% китайской Sinopec "Амурского ГХК" по историческим затратам российской компании.

Строительство началось в середине августа 2020 года.

Китай СИБУР Амурский ГХК Sinopec

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