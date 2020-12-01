Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 01.12В России 2 322 056+26 402В мире 63 236 804+506 078

Путин поддержал идею включить Амурский ГХК в межправсоглашение с Китаем

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Основной владелец "СИБУРа" Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина включить Амурский ГХК в межправсоглашение с Китаем - кадры встречи показал телеканал "Россия 24".

"По "Ямал СПГ" с Китаем был подписан межправ и сейчас китайская сторона выражает пожелание на этот проект (Амурский ГХК) тоже рассмотреть и подписать межправительственное соглашение. Это придало бы вес международному проекту", - сказал Михельсон.

"Почему нет? Подготовьте, хорошо, договорились", - ответил президент РФ.

Китайская Sinopec планирует купить 40% Амурского ГХК, сейчас ожидает разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил глава "СИБУРа" Дмитрий Конов, также присутствующий на встрече.

СИБУР Леонид Михельсон Владимир Путин Sinopec

Новости

Средняя цена нефти Urals в январе-ноябре снизилась на 35%

Сбербанк получил 3 млн жалоб на звонки мошенников и попытки снять деньги

Экономический кризис

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

Нефть подешевела после переноса заседания ОПЕК+

ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

Источник сообщил о переносе заседания ОПЕК+

Электронная коммерция доросла до стратегии Сбербанка. Обобщение

Что произошло за день: понедельник, 30 ноября

Алжирский министр заявил, что в ОПЕК договорились продлить ограничения на I кв.

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');