Путин поддержал идею включить Амурский ГХК в межправсоглашение с Китаем

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Основной владелец "СИБУРа" Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина включить Амурский ГХК в межправсоглашение с Китаем - кадры встречи показал телеканал "Россия 24".

"По "Ямал СПГ" с Китаем был подписан межправ и сейчас китайская сторона выражает пожелание на этот проект (Амурский ГХК) тоже рассмотреть и подписать межправительственное соглашение. Это придало бы вес международному проекту", - сказал Михельсон.

"Почему нет? Подготовьте, хорошо, договорились", - ответил президент РФ.

Китайская Sinopec планирует купить 40% Амурского ГХК, сейчас ожидает разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил глава "СИБУРа" Дмитрий Конов, также присутствующий на встрече.