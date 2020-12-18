Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40Заразились
на 17.12В России 2 762 668+28 214В мире 74 952 221+741 871

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отмечает рост претензий к зерну из России со стороны его импортеров. Причем если раньше они касались карантинного фитосанитарного состояния зерна, то в текущем году уведомления в большинстве случаев затрагивали показатели безопасности - остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи с экспортерами зерна, которую провел замруководителя службы Антон Кармазин.

По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, показатели экспорта зерновой продукции не только не снизились, но и превысили уровень прошлого года. Вместе с тем он обратил внимание участников совещания на увеличение в 2020 году сообщений о выявлении фактов несоответствия зерна требованиям стран-импортеров.

ЭкономикаЭкспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евроЭкспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евроЧитать подробнее

Кармазин отметил, что Россельхознадзор, проанализировав декларации о соответствии и протоколы испытаний, на основании которых эти документы были зарегистрированы, выяснил, что в ряде случаев указанные в протоколе лаборатории просто не существуют. С начала 2020 года было выявлено более 30 таких "учреждений".

Такая ситуация может препятствовать наращиванию экспорта российского зерна, подчеркивается в сообщении.

Как заявила на совещании директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева, в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) российская зерновая продукция экспортируется в 125 стран мира, за 2020 календарный год - в 132 страны.

Приоритетным направлением для поставок российской пшеницы она назвала страны Африки. В этом регионе основной экспорт формируется за счет отправок продукции в Северную Африку (6,1 млн тон). Перспективными для России можно считать и страны Юго-Восточной Азии, куда было поставлено более 4 млн тонн российской пшеницы.

По прогнозу центра, по итогам сельхозгода РФ экспортирует 50 млн тонн зерна.

Россельхознадзор

Новости по теме

Новости

En+ и "РусАл" отвергли обвинения в нарушении Дерипаской договора с США

Новогодние детские выплаты обойдутся правительству РФ в 73,5 млрд руб.

Банковский сектор РФ впервые за 3 года вернулся к дефициту ликвидности

Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');