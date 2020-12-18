Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отмечает рост претензий к зерну из России со стороны его импортеров. Причем если раньше они касались карантинного фитосанитарного состояния зерна, то в текущем году уведомления в большинстве случаев затрагивали показатели безопасности - остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи с экспортерами зерна, которую провел замруководителя службы Антон Кармазин.

По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, показатели экспорта зерновой продукции не только не снизились, но и превысили уровень прошлого года. Вместе с тем он обратил внимание участников совещания на увеличение в 2020 году сообщений о выявлении фактов несоответствия зерна требованиям стран-импортеров.

Кармазин отметил, что Россельхознадзор, проанализировав декларации о соответствии и протоколы испытаний, на основании которых эти документы были зарегистрированы, выяснил, что в ряде случаев указанные в протоколе лаборатории просто не существуют. С начала 2020 года было выявлено более 30 таких "учреждений".

Такая ситуация может препятствовать наращиванию экспорта российского зерна, подчеркивается в сообщении.

Как заявила на совещании директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева, в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) российская зерновая продукция экспортируется в 125 стран мира, за 2020 календарный год - в 132 страны.

Приоритетным направлением для поставок российской пшеницы она назвала страны Африки. В этом регионе основной экспорт формируется за счет отправок продукции в Северную Африку (6,1 млн тон). Перспективными для России можно считать и страны Юго-Восточной Азии, куда было поставлено более 4 млн тонн российской пшеницы.

По прогнозу центра, по итогам сельхозгода РФ экспортирует 50 млн тонн зерна.