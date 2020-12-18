В России в 2020 году собран второй по величине урожай зерна

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе 132,9 млн тонн зерна, сообщил Росстат в пятницу.

Это на 9,7% больше, чем в 2019 году (121,2 млн тонн). Таким образом, собран второй по величине в истории РФ урожай зерна. Рекорд был поставлен в 2017 году - 135,5 млн тонн.

Урожаи зерна, превышающие 100 млн тонн, Россия собирает с 2014 года.

Росстат также сообщил, что сбор подсолнечника составил 13,3 млн тонн (на 13,7% меньше). Сахарной свеклы накопано 32,4 млн тонн (на 40,5% меньше), картофеля - 19,7 млн тонн (на 10,9% меньше). Сбор овощей снизился на 2%, до 13,8 млн тонн.

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,8%), сахарной свеклы (92,3%) и подсолнечника (64,8%) выращена в сельхозорганизациях. Основными производителями картофеля (65,5%) и овощей (51,3%) стали хозяйства населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,6% от общего урожая зерна, 34,9% семян подсолнечника, 7,6% сахарной свеклы, 21,2% овощей.

Росстат также сообщил, что под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря посеяны на 12,4 млн га, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. Зябь вспахана на 19,5 млн га против 19,6 млн га на аналогичную дату 2019 года.

"В докладе представлена оперативная информация, которая собирается в помесячном режиме по отчетности, в основном, крупных и средних сельхозпредприятий. Совокупный объем намолоченного в этом году зерна Росстат объявит в начале 2021 года. Кроме того, специфика процесса сбора початков кукурузы и обработки до зерна предполагает длительный производственный цикл. Поэтому годовые данные будут отличаться от оперативных", - сообщили "Интерфаксу" в Росстате.