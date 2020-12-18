Хлебопекам РФ компенсируют часть затрат в обмен на фиксацию цен

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ компенсирует хлебопекарным предприятиям по 2 тыс. рублей за тонну продукции. При этом они должны зафиксировать цены на нее. Это следует из правил выплаты компенсаций, утвержденных правительством. Постановление подписано 17 декабря 2020 года и размещено на официальном портале правовой информации.

"Размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до 5 суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию", - говорится в справке к документу.

Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) - более 3,6 млн рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями, уточняется в документе.

Решение о поддержке хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщалось, в целом на эту меру потребуется 3 млрд рублей.