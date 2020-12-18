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В ЦБ РФ заявили, что цифровой рубль не повлияет на кредитные и депозитные ставки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цифровой рубль в случае принятия решения о его введении не повлияет на кредитные и депозитные ставки в РФ, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные ставки и депозитные ставки будут такими же - как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, с нашей денежно-кредитной политикой. И я не знаю, откуда взялись эти суммы, которые называются. На наш взгляд, эти оценки ни на чем не основаны. Мы не видим, что это приведет к каким-то серьезным перетокам и изменениям", - сказала Набуиллина.

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Во вторник зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что спустя три года после запуска цифрового рубля порядка 2-4 трлн рублей будут переведены в цифровой рубль, соответственно, эти же средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и росту ставок.

Выступая в пятницу, Набиуллина отметила, что специальные меры по поддержке банков ликвидностью в связи с введением цифрового рубля не нужны, также сейчас банковский сектор находится в состоянии профицита ликвидности. "Мы не видим, что мы в ближайшие годы перейдем в ситуацию структурного дефицита ликвидности", - отметила глава ЦБ.

"В любом случае, если будет принято решение о введении цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать", - добавила Набиуллина.

Как сообщалось ранее, пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу следующего года в случае принятия решения о выпуске этой валюты

ЦБ РФ рубль Эльвира Набиуллина

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