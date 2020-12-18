Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

Набиуллина допустила падение ВВП РФ менее чем на 4% по итогам года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Снижение российской экономики по итогам 2020 года может быть и менее 4%, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что мягкая денежно-кредитная политика, снижение нами ключевой ставки, конечно, сыграло положительную роль в этот острый период и позволило уменьшить масштаб экономического спада. Вот мы и сейчас переоценили в лучшую сторону темпы ВВП по этому году. По году мы видим, что спад будет около 4%, может быть, даже меньше", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

Ранее в пятницу в пресс-релизе по итогам заседания ЦБ уже отмечал, что снижение может составить около 4% (официальный прогноз Банка России - 4-5%). "Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Однако ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем во II квартале. Это связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям. С учетом этого, а также более высоких, чем ожидалось, данных за III квартал снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%", - говорится в пресс-релизе.

Говоря о результатах применения мягкой ДКП в острую кризисную фазу, Набиуллина отметила, что такая стратегия сработала и поддержала экономику.

Мягкая денежно-кредитная политика "работает, прежде всего, через смягчение денежно-кредитных условий и поддержку кредитования граждан, бизнеса". "Мы видим, что в этих условиях достаточно сложных кредитование не сжималось, не сокращалось, а наоборот, увеличилось. Рост корпоративного, ипотечного кредитования, особенно важно, малого и среднего бизнеса, значительно ускорился. И это позволило поддержать экономику. Где-то это позволило поддержать доходы, которые у граждан, у предприятий просто исчезли в силу ограничительных мер, где-то предприятия смогли продолжить свои программы развития, инвестиционные программы. Поэтому, конечно, на наш взгляд, это сыграло свою роль вместе с мерами правительства, мерами поддержки заемщиков. Мы здесь действовали очень скоординированно, и весь комплекс мер, на мой взгляд, сыграл позитивную роль", - отметила председатель.

По словам Набиуллиной, пока восстановление экономики не завершено, поэтому "политика остается пока мягкой". "Мы будем ужесточать тогда, когда будет к этому готова экономика, и исходя из прогноза развития экономики, инфляции будем принимать эти решения", - заключила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ предложил с 1 октября начать тестирование инвесторов-неквалов

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор
Экономический кризис

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Минпромторг уже увидел эффект от соглашения о сдерживании цен

Итоги года: 2020

Топливный рынок - упал, поднялся, побежал

Топливный рынок - упал, поднялся, побежал

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

En+ и "РусАл" отвергли обвинения в нарушении Дерипаской договора с США

Новогодние детские выплаты обойдутся правительству РФ в 73,5 млрд руб.

Банковский сектор РФ впервые за 3 года вернулся к дефициту ликвидности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');