Набиуллина допустила падение ВВП РФ менее чем на 4% по итогам года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Снижение российской экономики по итогам 2020 года может быть и менее 4%, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что мягкая денежно-кредитная политика, снижение нами ключевой ставки, конечно, сыграло положительную роль в этот острый период и позволило уменьшить масштаб экономического спада. Вот мы и сейчас переоценили в лучшую сторону темпы ВВП по этому году. По году мы видим, что спад будет около 4%, может быть, даже меньше", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

Ранее в пятницу в пресс-релизе по итогам заседания ЦБ уже отмечал, что снижение может составить около 4% (официальный прогноз Банка России - 4-5%). "Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Однако ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем во II квартале. Это связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям. С учетом этого, а также более высоких, чем ожидалось, данных за III квартал снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%", - говорится в пресс-релизе.

Говоря о результатах применения мягкой ДКП в острую кризисную фазу, Набиуллина отметила, что такая стратегия сработала и поддержала экономику.

Мягкая денежно-кредитная политика "работает, прежде всего, через смягчение денежно-кредитных условий и поддержку кредитования граждан, бизнеса". "Мы видим, что в этих условиях достаточно сложных кредитование не сжималось, не сокращалось, а наоборот, увеличилось. Рост корпоративного, ипотечного кредитования, особенно важно, малого и среднего бизнеса, значительно ускорился. И это позволило поддержать экономику. Где-то это позволило поддержать доходы, которые у граждан, у предприятий просто исчезли в силу ограничительных мер, где-то предприятия смогли продолжить свои программы развития, инвестиционные программы. Поэтому, конечно, на наш взгляд, это сыграло свою роль вместе с мерами правительства, мерами поддержки заемщиков. Мы здесь действовали очень скоординированно, и весь комплекс мер, на мой взгляд, сыграл позитивную роль", - отметила председатель.

По словам Набиуллиной, пока восстановление экономики не завершено, поэтому "политика остается пока мягкой". "Мы будем ужесточать тогда, когда будет к этому готова экономика, и исходя из прогноза развития экономики, инфляции будем принимать эти решения", - заключила она.