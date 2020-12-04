Костин верит в компромисс ЦБ и банков по вопросу цифрового рубля

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России и кредитные организации найдут компромисс по вопросу выпуска цифрового рубля, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Идут активные дискуссии по этому вопросу, и они вышли в информационное поле. Есть некая развилка, есть крайности со стороны Центрального банка и со стороны банков. Мы все-таки считаем, что компромисс будет найден и на базе предложений, которые делает Центральный банк. Но, безусловно, без контроля Центрального банка и за эмиссией денег, и за эмиссией рубля, и за его оборотом и так далее, конечно, не обойдется. Все-таки рубль - валюта, цифровая - не цифровая, но желание неких банков чуть ли не самим эмиссией заниматься, конечно, не пройдет", - сказал Костин журналистам в кулуарах Первого евразийского конгресса.

По его словам, банки видят риски для своего расчетного бизнеса в создании цифрового рубля.

"Я думаю, что мы эту тему решим, и конечно, роль у Центрального банка здесь будет ключевая, но и банки сумеют сохранить контроль за клиентом, работу с клиентами, как они ведут сейчас", - отметил глава ВТБ.

Банк России в середине октября опубликовал консультативный доклад о возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты, но окончательное решение не принято. Отзывы и замечания по проекту регулятор будет принимать до конца 2020 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре сообщила, что пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу 2021 года в случае принятия решения о выпуске этой валюты. По планам ЦБ, цифровой рубль в случае его внедрения будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет эмитироваться Банком России.

Предполагается, что цифровой рубль будет обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Планируется, что в случае реализации проекта цифровой рубль будет доступен всем субъектам экономики - гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка и государству. Он будет храниться в индивидуальных электронных кошельках, открытых непосредственно в платежной системе Банка России и являющихся его обязательствами.