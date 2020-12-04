"Игры престолов" в ОПЕК+ закончились компромиссным ростом нефтедобычи. Обобщение

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года. Позиции лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года и предполагало постепенное наращивание производства: в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (для РФ и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

"Ибо ночь темна и полна ужасов"

Уже перед октябрьским заседанием ежемесячного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в западной прессе начала появляться информация, что Саудовская Аравия может предложить рассмотреть отсрочку увеличения добычи на три-шесть месяцев, поскольку в Европе и США начали возобновляться карантины.

В начале ноября тогда еще министр энергетики РФ Александр Новак встретился с топ-менеджерами российских нефтяных компаний, которые согласились продлить ограничения максимум на первый квартал 2021 года, но никак не на шесть месяцев, которые, по сообщениям западной прессы, обсуждались в ОПЕК.

На JMMC в середине ноября, где сопредседателями являются министры России и Саудовской Аравии, никакой рекомендации министрам стран ОПЕК+ в преддверии заседания 1 декабря выдано не было. Министры решили подождать пару недель, чтобы оценить, как будет развиваться ситуация со спросом в Азии, карантинами и испытаниями вакцин.

По информации "Интерфакса", на прошлой неделе Новак уже в статусе вице-премьера снова собрал российских нефтяников, где они снова согласились на продление сделки на один квартал.

В то же время источники "Интерфакса" сообщили, что кроме продления ограничений в 7,7 млн б/с рассматривались и варианты постепенного наращивания добычи в первом квартале.

"Он храбрый, а я симпатичный"

Накануне заседания стран ОПЕК 30 ноября Новак и его коллега министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман созвали неформальную встречу JMMC, где, как сообщают источники, Казахстан заявил о том, что ему сложно исполнять соглашение на действующих ограничениях. Источник "Интерфакса" пояснил позднее, что Казахстан поддержал позицию по продлению ограничений на первый квартал 2021 года, но одним из ключевых условий для этого было смягчение действующих квот.

ОАЭ заявили о том, что прежде чем принимать решение, нужно добиться от всех стран полного исполнения сделки. Как сообщило агентство Bloomberg, Эмираты, всегда считавшиеся близкими союзниками Саудовской Аравии, в сентябре существенно нарушили свои обязательства, после чего министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи был "вызван на ковер" в Эр-Рияд.

Подтверждением этому является совместное появление двух министров на пресс-конференции в окошке видеоконференции. Уже на следующий месяц добыча нефти ОАЭ существенно приблизилась к уровню обязательств.

Так или иначе, в понедельник министры стран ОПЕК встретились, и министр нефти Ирана Бижан Зангане предсказал трудные переговоры, отметив, что ОАЭ, как он слышал, предложили увеличить добычу нефти на 0,5 млн б/с.

Источники "Интерфакса" сообщали, что таково было и предложение России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Новак объявит, какая была позиция России по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

Министры ОПЕК со скрипом таки согласовали продление ограничений на первый квартал, но решили подождать позиции стран не-ОПЕК на следующий день. Однако следующего дня не случилось - почти в полночь по московскому времени стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесено с 1 на 3 декабря. Bloomberg также сообщил со ссылкой на делегатов, что принц Абдулазиз бен Сальман захотел снять с себя обязанности сопредседателя на JMMC, предложив этот пост министру ОАЭ, но тот отказался. Нефтяники занервничали, опасаясь срыва договоренностей, как в марте текущего года.

Мы говорим богу смерти "Не сегодня"

И вот, ближе к утру 3 декабря, стала появляться информация, что ОПЕК+ обсуждает не отсрочку наращивания, а все-таки небольшое увеличение добычи с января-февраля. Ближе к заседанию появилась и первая цифра - плюс 500 тыс. б/с.

Министры начали официальное заседание с небольшим опозданием, всего на два часа, хотя им не мешали ни пробки, ни задержки рейсов. И тут стало известно, что министр энергетики Саудовской Аравии снял с себя обязанности сопредседателя заседания, Новак председательствовал один.

Российский вице-премьер произнес вступительную речь, где поблагодарил принца за лидерские качества, прагматизм и профессионализм. "Вы наш друг и пример истинного лидера. Я высоко ценю вашу прагматичность и нацеленность на результат. Поддержку, которую королевство Саудовская Аравия оказывает нашей совместной работе, является краеугольным камнем декларации о сотрудничестве и залогом стабильности мирового рынка", - подчеркнул российский вице-премьер.

Среди позитивных для рынка факторов Новак назвал и еще один - "определенность с выборами в США". Известно, что президент США Дональд Трамп поспособствовал заключению этой беспрецедентной сделки, усадив за стол переговоров рассорившихся в марте Россию и Саудовскую Аравию, разлад между которыми привел к катастрофическому падению цен на нефть.

Положительным фактором Новак также назвал появление вакцин от коронавируса, а отрицательными - низкий спрос зимой и новые карантины.

И вот спустя лишь два часа решение было принято - с января ОПЕК+ увеличивает добычу на 0,5 млн б/с. Каждый месяц все министры собираются и могут принимать дополнительные решения о корректировке, но не больше, чем на 0,5 млн б/с каждый месяц.

Все ты знаешь, Джон Сноу

По итогам заседания вице-премьер РФ озвучил журналистам позицию России на переговорах - она состояла в том, чтобы с января начинать восстанавливать добычу. "На это влияют такие факторы, как появление новых вакцин, дополнительно к тем, которые зарегистрированы в Российской Федерации", - сказал Новак, назвав "крайними" позиции тех участников, которые выступали за сохранение ограничений на первый квартал.

"Ситуация не очень ординарная была, действительно, потому что в рамках того соглашения, которое было принято еще в апреле, у нас с 1 января уровни добычи должны были быть увеличены на 2 млн б/с. Конечно, нужно было взвесить, можно ли было подойти с такой оценкой и дополнительно увеличить поступления на рынок на 2 млн б/с. Звучали также крайние другие позиции, связанные с тем, что необходимо сохранить уровни добычи на уровне декабря 2020 года еще на первый квартал", - рассказал Новак.

"Несмотря на то, что мнения были разными, тем не менее мы выработали общий компромиссный вариант, который позволяет нам уверенно так же продолжать нашу совместную работу по балансировке рынка в сегодняшних условиях и в условиях того спроса, который еще не восстановился и который требует тщательного внимания", - заключил Новак.

Последний сезон

В свою очередь Абдулазиз бен Сальман призвал журналистов не преувеличивать масштаб разногласий между сторонами, заметив, что он смотрел "Игру престолов" и "игры престолов" в "ОПЕК+ закончились".

В пресс-релизе ОПЕК+ указала, что страны альянса призвали принца продолжить выполнять свои обязанности в качестве сопредседателя на заседаниях министров ОПЕК+, и он принял предложение, пообещав активно добиваться устойчивой стабильности нефтяного рынка, к которой стремятся как производители, так и потребители.

Принц отметил, что карантины против COVID-19 хоть и введены, но меньше вредят нефтяному рынку, чем весной, кроме того, появляются вакцины.

"Мы надеемся, что эта новая волна будет короче, будет локализована и надеемся на распространение вакцины. Но недостаточно просто производить и распространять вакцину - одинаково важно, если не более важно, чтобы люди начали принимать эту вакцину, снижая количество заражений. Если это случится, и я надеюсь, что это скоро случится. Нам нужно быть настороже", - сказал он.

"Ланнистеры всегда платят свои долги"

Итогом заседания стало и то, что странам, не исполняющим свои обязательства, было дано еще три месяца, чтобы компенсировать ранее недосокращенные объемы. Впрочем, если раньше "двоечников" каждый раз вызывали на ковер на JMMC и требовали публично обещать компенсацию, то теперь принц бен Сальман всего лишь высказался, что исполнение обязательств будет "постоянным квестом".

Он отметил, что решение о повышении нефтедобычи может помочь некоторым странам компенсировать ранее недосокращеннные объемы. Так, самый злостный нарушитель соглашения - Ирак, накопивший долг на конец октября в 0,6 млн б/с, - благодаря неисполнению обязательства и отсрочкам компенсаций держит добычу нефти с июня практически на одном уровне - порядка 3,7 млн б/с.

Новак был еще мягче, заметив, что отклонения от исполнения обязательств по сделке ОПЕК+ могут быть, но небольшие. "Что касается России, мы привержены сделке, мы с мая находимся на очень высоком уровне, близком к 100%. Мы считаем, что все страны, которые входят в соглашение, должны исполнять свои обязательства так же, на уровне близком к 100%. Понятно, что могут быть какие-то отклонения, плюс-минус несколько процентов, но небольшие", - сказал вице-премьер РФ.

"У нас, к сожалению, есть такие примеры, когда колебания достаточно большие от уровней согласованы в действующем соглашении. Поэтому те страны также объявляют о своей приверженности (соглашению - ИФ). У них разные ситуации - в какой-то момент не смогли выполнить, но взяли на себя обязательства компенсировать недостающие уровни сокращений. Мы вместе участвуем в этом соглашении добровольно, и при этом все страны обязуются в полном объеме быть приверженными обязательствам", - подчеркнул Новак.

Россия, исполняя с мая соглашение почти на 100%, накопила "долг" в 0,5 млн б/с из-за своей большой квоты, в то время как Ирак, исполнявший сделку на 50-80%, имеет "задолженность" в 0,6 млн б/с.

"Зима близко"

В предыдущие годы, когда ОПЕК+ принимала решение о сокращениях добычи нефти в зимние месяцы, Россия всегда просила постепенного снижения, поскольку в условиях российского холода управлять скважинами сложнее, чем в аравийской пустыне, где можно просто повернуть вентиль.

Однако, по словам Новака, российские нефтяники успеют за декабрь подготовиться к наращиванию добычи на разрешенный России объем - 125 тыс. б/с.

"Зимний период действительно осложняет ситуацию, мы всегда говорим, что зимой у нас особые условия. Тем не менее сегодня начало декабря, еще есть месяц, чтобы провести необходимые подготовительные работы. Поэтому здесь никаких проблем не видим", - отметил вице-премьер.

"Был найден компромисс, который обсуждался, поэтому был довольно большой обмен мнениями. Компромисс, который говорит о том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до того уровня, который предусматривает соглашение. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала - по 500 тыс. б/с добавляя, к апрелю мы выйдем на 2 млн б/с, если никаких не будет форс-мажорных обстоятельств", - отметил вице-премьер.

"С вином в желудке и жизнь краше"

Стараясь убедить журналистов, что лидеры сделки разошлись друзьями, Новак и бен Сальман рассказали о будущих своих встречах. Новак сообщил, что поедет в гости в Саудовскую Аравию во второй половине декабря для обсуждения сотрудничества двух стран.

"Мы договорились, что во второй половине декабря проведем совместную встречу в Саудовской Аравии и обсудим вопросы состояния рынка и вопросы, касающиеся энергетического сотрудничества между нашими странами". "Встретимся с вами в Эр-Рияде, Александр! Я думаю, это 19 (декабря - ИФ), прямо перед Рождеством", - сказал принц.

"Кстати, когда Александр приедет, мы проведем состязание в барбекю. Он привезет свою говядину из России и собирается приготовить для нас шашлык из говядины. В случае, если вы будете плохо себя вести (не исполнять сделку - ИФ), вас не пригласят, но мы обещаем вам, что если вы будете вести себя хорошо, то в следующий раз мы устроим для вас еще одно мероприятие. Мы просто будем присылать вам фотографии, чтобы вы еще больше завидовали", - рассказал принц своим коллегам из ОПЕК+.