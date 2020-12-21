"Зарубежнефть" купила у банка "Траст" 56,16% "Уралнефтегазпрома"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" закрыла сделку по приобретению 56,16% доли в компании "Уралнефтегазпром" ("УНГП") у банка "Траст".

Как говорится в сообщении "Зарубежнефти", банк "Траст" продает непрофильный актив, который был получен за долги, по рыночной цене. Сделка стала продолжением подписанного в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме меморандума о стратегическом партнерстве по проекту "УНГП".

Как отмечается, АО "Зарубежнефть" своим стратегическим фокусом видит расширение деятельности за рубежом. "Для повышения конкурентоспособности на мировых рынках необходима систематическая работа по поиску и апробированию передовых технологических решений в области нефтегазодобычи. Именно проекты в Российской Федерации компания рассматривает как полигоны для выработки лучших решений для применения на зарубежных активах компании. Помимо этого, новый актив станет базой для развития кадров – профессионалов нефтегазовой отрасли, которые в дальнейшем могут быть ротированы на другие активы компании по всему миру", - отмечает "Зарубежнефть".

"УНГП" владеет тремя лицензионными участками на юге Оренбургской области, на которых открыты три нефтегазоконденсатных месторождения: Копанское, Чкаловское и Бердянское. Месторождения введены в добычу, и текущая добыча составляет около 200 тыс. т н.э. в год.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве

В ходе закрытия сделки, "Зарубежнефть" и "Траст" также подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, нацеленный на дальнейшее развитие отношений между двумя компаниями в области нефтегазовой индустрии. Меморандум подразумевает тесные контакты между сторонами по вопросам качественного управления и повышения эффективности нефтегазовых активов банка "Траст" с использованием технологических компетенций "Зарубежнефти".

"Покупка актива у "Траста", а также подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве – для нас новый опыт, важный шаг и с точки зрения расширения газового направления нашего бизнеса и с точки зрения развития инновационных технологий на активах в Российской Федерации. Мы рады расширению нашего сотрудничества с банком непрофильных активов. Я уверен, что наше эффективное взаимодействие продолжится и в будущем, что будет положительно сказываться на бизнесе обеих компаний", - приводятся в сообщении слова главы "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова.

"Для банка непрофильных активов это первая сделка с нефтегазовыми активами. Наша задача была не просто реализовать компанию, но и найти профильного инвестора, который займется развитием актива. "Траст" также планирует продолжить сотрудничество с АО "Зарубежнефть по вопросам управления и повышения эффективности нефтегазовых активов банка при использовании технологических компетенций коллег", - прокомментировал президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.