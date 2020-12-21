Мишустин подписал распоряжение о кредите Белоруссии на $1 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

Минфину и МИД России совместно с другими заинтересованными ведомствами поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей заключить соглашение о предоставлении этого кредита.

Предполагается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму, эквивалентную $1 млрд: двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.

ЕФСР 16 октября перечислил Минску 5-летний кредит на $0,5 млрд с официальной формулировкой "на поддержку бюджета Белоруссии в условиях негативных последствий пандемии COVID-19".