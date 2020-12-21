Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Мишустин подписал распоряжение о кредите Белоруссии на $1 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

Минфину и МИД России совместно с другими заинтересованными ведомствами поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей заключить соглашение о предоставлении этого кредита.

Предполагается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму, эквивалентную $1 млрд: двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.

ЕФСР 16 октября перечислил Минску 5-летний кредит на $0,5 млрд с официальной формулировкой "на поддержку бюджета Белоруссии в условиях негативных последствий пандемии COVID-19".

Михаил Мишустин Белоруссия

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия одобрила слияние Fiat Chrysler и Peugeot

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Россияне могут получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк

Brent подешевела ниже $50 за баррель

"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Экономический кризис

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Рубль подешевел на открытии торгов в понедельник на обвалившейся нефти

IT-компании обратились в Минфин из-за ситуации с налоговым маневром

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');