Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение между правительствами Белоруссии и России о предоставлении правительству республики государственного финансового кредита подписано в Москве 21 декабря, сообщил Минфин Белоруссии.

Согласно условиям соглашения, первый транш кредита составляет сумму, эквивалентную $0,5 млрд, уточнили в ведомстве.

Второй транш в сумме, эквивалентной $0,5 млрд предоставят в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.