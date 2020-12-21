Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

ИМЭМО и "Интерфакс" провели третью сессию проекта "Россия и мир: профессиональный разговор" - на этот раз на тему энергоперехода

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса и стремительная цифровизация в различных отраслях экономики ускоряют переход от традиционных источников энергии в пользу альтернативных. Россия признает неизбежность изменений и старается отвечать новым трендам, думая о поддержке возобновляемой энергетики и развитии водородных проектов. В то же время российские власти убеждены: потребление углеводородов даже спустя 20 лет останется высоким, но в эти два десятилетия нужно по максимуму использовать возможности для монетизации остающихся ресурсов.

В понедельник состоялась экспертная встреча на тему "Энергетический переход и постковидный мир", организованная в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В дискуссии приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг, декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина, член-корреспондент РАН Елена Телегина, и главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Модератором мероприятия выступил президент ассоциации "Глобальная энергия", заместитель гендиректора телеканала "Россия" Сергей Брилев.

Нефтяной рынок все еще нестабилен

В начале своего выступления вице-премьер коснулся ситуации на энергетических рынках во время пандемии. Он отметил, что мировой нефтяной рынок все еще волатилен, проиллюстрировав этот тезис свежим примером: буквально за два дня с того момента, когда Новак встречался в Эр-Рияде с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Сальманом, ситуация успела заметно перемениться. Цены на нефть скорректировались на фоне новостей о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, и последовавшим за этим решений властей целого ряда стран об ограничении авиасообщения. "Буквально прошла суббота, сегодня понедельник - даже за эти два дня ситуация, на мой взгляд, изменилась и еще активно меняется. Как вы знаете, были введены серьезные локдауны относительно поездок в Великобританию. Это повлияло на то, что то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию по цене на нефть. А два дня назад мы этого не видели", - сказал Новак.

Вице-премьер констатировал, что спрос на нефть восстанавливается медленнее, чем ожидалось изначально. "Мы думали, что к концу года восстановление спроса будет более высоким, чем по факту наблюдаем на сегодняшний день. Сейчас спрос восстановился на 15-17 млн б/с, но относительно того, что было до пандемии, общее снижение спроса составляет около 6-7 млн б/с. Вторую волну никто не мог сразу предсказать еще в марте, и мае, на сегодня мы наблюдаем вторую волну во всем мире, хотя, конечно, она носит более мягкий характер. Но спрос ограничен, и мы это наблюдаем по мобильности, по активности населения, в частности, если посмотреть графики восстановления, то в июле-августе спрос был выше, чем сегодня по некоторым позициям. Например, по использованию бензина, моторного топлива в целом, потребления, процентов на 40% выше, чем сегодня", - отметил вице-премьер.

Новак добавил, что хотя спрос постепенно и восстанавливается, наблюдаются "необратимые изменения в жизненном укладе населения планеты в целом", упомянув дистанционные встречи. "Поэтому наши прогнозы сейчас меняются - восстановление будет более медленным, чем изначально мы планировали, и многие эксперты говорят, что восстановление может занять 2-3 года", - сказал он. Вице-премьер напомнил о мерах, принятых странами ОПЕК+ в апреле текущего года по снижению нефтедобычи на 9,7 млн б/с. "В целом мы настроены, что по мере восстановления спроса надо увеличивать добычу, потому что уровни сокращений беспрецедентны, а для стран-экспортеров это важная вещь, в том числе для России", - резюмировал Новак.

В ходе дискуссии прозвучал вопрос, удастся ли ОПЕК+ проводить такую же согласованную политику с США по мерам стабилизации нефтяного рынка после прихода к власти Джо Байдена. Новак ответил, что новая администрация более нацелена на климатическую повестку и это может повлиять и на добычу нефти в США, но надо посмотреть, какие решения будут приниматься. Касаясь возможного сотрудничества по ограничению нефтедобычи, как это произошло в рамках ОПЕК+ и G20 в апреле текущего года, Новак отметил, что если колебания спроса на нефть будут незначительными, то необходимости в координации нет, но в противоположном случае сотрудничество будет приносить пользу всем, выразив надежду, что США при новой администрации примут участие в таких ограничениях. Процесс снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ "не бесконечный", после восстановления рынка страны будут просто обмениваться информацией о состоянии рынка, добавил Новак.

Газовый рынок восстанавливается

Гораздо быстрее восстанавливается от коронавирусных потрясений мировой рынок газа, сообщил Новак. "Газовой отрасли этот год не так сильно коснулся, как нефтяной. Хотя тоже мы наблюдали существенные колебания цен на газовом рынке. Видели в этом году рекордное снижение цен и опять же стремительное восстановление к концу года. Например, на сегодняшний день мы видим, что цены на спотовых рынках восстановились до уровня $210 за тысячу кубометров газа. А когда были критично низкие цены, никто не мог предположить, что такое восстановление случится очень быстро", - сказал Новак.

"И что интересно, на газовом рынке мы наблюдаем, что, несмотря на то, что в летний период подземные газовые хранилища были заполнены выше, чем в предыдущие годы, на сегодняшний день к середине декабря отбор газа из ПХГ идет более высокими темпами, и мы находимся на уровне гораздо ниже, чем в другие годы. Что существенно влияет и на цены", - добавил он.

При этом газовый рынок пострадал от падения спроса не так сильно, как нефтяной, подчеркнул Новак. "Общий уровень сокращения мы наблюдаем - по итогам 2020 года составит около 3% по всему общему мировому рынку. И на эту тоже величину, мы ожидаем, что в следующем году, есть такой прогноз, что рынок восстановится в полном объеме. То есть восстановление рынка будет быстрее относительно нефтяного рынка", - уверен вице-премьер.

"Больше было спотовых поставок в этом году, мы наблюдали также снижение поставок сжиженного природного газа, который при низких ценах стал более конкурентоспособным. Ну и безусловно сейчас идет восстановление трубопроводных поставок, что тоже говорит о конкурентоспособности этого способа поставок газа", - заметил Новак.

Снижение спроса на электроэнергетику в России составило всего 2%, хотя прогнозировалось падение на уровне 4-6%. "Что касается России, мы ожидаем снижения спроса в целом по году в среднем на 2,7% по отношению к уровню 2019 года. 2,7% для нас хороший результат", - сказал Новак.

Перспективы энергоперехода

Центральной темой дискуссии стали перспективы "энергоперехода". В своем выступлении Новак отметил, что спрос на электроэнергию как на конечный вид энергии будет расти опережающими темпами на фоне развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, обеспечения роботизации, IT, цифровых, облачных технологий.

В то же время вице-премьер убежден, что несмотря на рост использования возобновляемых источников, доля углеводородов в мировом энергобалансе в ближайшие двадцать лет снизится всего на 15 процентных пунктов. "Доля углеводородов сейчас составляет 85%, но в ближайшие два десятилетия снизится процентов на 15 в общем энергобалансе, значительно вырастет доля возобновляемых источников энергии. То есть мир остается в большей степени углеводородным, хотя все более значительную роль будет приобретать и климатическая повестка", - прогнозирует Новак.

Сложившийся российский энергобаланс Новак назвал достаточно энергоэффективным и экологичным. "У нас 19% занимает атомная генерация, 18% - гидрогенерация и уже почти 1% возобновляемых источников энергии, доля которых будет расти до 4%. Соответственно мы уже имеем на сегодняшний день почти 37-38% в энергобалансе выработки чистой энергии из возобновляемых источников. Если же говорить о дальнейшей структуре, то 50% еще дополнительно в энергобалансе занимает использование природного газа. И только 14% приходится на уголь. То есть мы достаточно эффективны в этой части, и углеродный след в выработке электроэнергии в России меньше, чем в других странах, таких как США, Европа, Китай, Австралия, Индия и другие страны мира", - подчеркнул вице-премьер.

В то же время Новак считает, что России в ближайшие два десятилетия нужно будет думать о более быстрой монетизации углеводородных запасов на фоне тенденций "энергоперехода". "В мире много стало дешевых энергетических ресурсов, в том числе нефти, в том числе газа, в том числе угля, если говорить об углеводородах. Соответственно, это в первую очередь связано с развитием новых технологий. То есть если раньше эти запасы считались экономически нерентабельными для добычи, сегодня на баланс ставится уже с учетом новых технологий большое количество запасов, которые становятся привлекательными с точки зрения инвестиций", - сказал вице-премьер.

"И дальше стоит на повестке вопрос: вот эти все запасы огромные, которые есть, действительно в течение какого времени они будут востребованы? В течение ближайших 10-20 лет? И тогда надо будет ставить вопрос об их монетизации ускоренным способом либо это будет более длительный период еще использования соответствующих источников в энергобалансах, и на более длительный период можно растянуть добычу соответствующих минеральных ресурсов", - рассуждает Новак.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заметил, что в перспективах "энергоперехода" многое зависит от поведения так называемых факторов неопределенности. Они связаны с поведением трех основных групп, которые определяют энергетическое развитие или как минимум оказывают на него решающее влияние: потребителей, регуляторов и инвесторов.

Громов отметил, что меняется модель потребления энергии, появляются факторы новой мобильности - к примеру, все больше представителей молодого поколения отказывается от собственного автомобиля в пользу общественного транспорта, электромобилей, такси. "С другой стороны, энергопереход требует колоссальных инвестиций и их необходимо откуда-то взять. То есть за энергопереход будет платить, и платить в первую очередь потребитель. И в этой связи вопрос, а насколько сегодняшний потребитель готов отказаться от энергетического комфорта в пользу более климатически дружественной, климатически эффективной модели энергопотребления", - продолжил Громов.

"Еще один важный момент - это, конечно, поведение регулятора. И об этом тоже сегодня много говорилось - курс на декарбонизацию и построение углеродно-нейтральных обществ и в Евросоюзе, и в Китае, и в Японии, и в Корее безусловно будет являться определяющим для энергетических компаний, которые строят долгосрочный бизнес. И, например, те же самые запреты на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории Евросоюза или стран Европы, это тоже, конечно, будет влиять на в том числе перспективы той же нефтепереработки в Евросоюзе и на поведение компаний, работающих в этом бизнесе", - сказал эксперт.

Говоря о поведении инвесторов, Громов отметил, что сейчас их интерес смещен в сторону зеленой энергетики, хотя доходность проекта в сфере зеленой энергетики редко превышает 5-6%, чаще всего это 2-3% на вложенные инвестиции. При этом доходность нефтегазовых проектов 15% и выше. "И тем не менее инвесторы идут в проекты с возобновляемой энергетикой. Почему? Первый момент - это то, что инвесторы в условиях глобального энергетического перехода, по сути, все меньше верят в перспективы нефти и газа на горизонте следующих 10-15 лет, а большая часть крупных нефтегазовых проектов, сулящих большую доходность на вложенные инвестиции, предполагает окупаемость инвестиции начиная с этого периода. И второе: безусловно инвесторы сегодня стремятся к более коротким срокам возврата вложенных средств и вложению в те отрасли, которые пользуются вниманием со стороны регуляторов, поддержкой регуляторов и вниманием потребителей. Поэтому мне кажется, сложное взаимодействие потребителей, регуляторов и инвесторов, и будет определять вот ту скорость, о которой сегодня много раз задавали вопрос, энергетического перехода и вот ту возможность построения новых рынков", - заключил он.

По мнению участников встречи, пандемия коронавируса стала ускорила развитие энергетической трансформации. "Но важным сегодня является то, что пандемия и энергетический переход наложились на очень резкое развитие цифровизации. И пандемия ускорила использование компьютерных технологий, искусственного интеллекта. В сочетании с этим она придала большое ускорение развитию этого процесса", - заметила декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина, член-корреспондент РАН Елена Телегина. "В связи с трендами урбанизации и всем прочим потребительское поведение сегодня направлено на максимально распределенные отношения в энергетике. Потребитель предпочитает не только "зеленую" энергетику как экологически чистую, но распределенная генерация позволяет, в особенности молодому поколению, участвовать как полноправному члену энергетического рынка не только в покупке энергии, а и в ее производстве", - сказала она.