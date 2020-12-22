Нефть продолжает дешеветь на опасениях из-за нового штамма COVID-19

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижаться после падения накануне на новостях о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве во вторник составила $50,56 за баррель, что на $0,35 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,35 (2,6%) - до $50,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились до $47,59 за баррель, что на $0,38 (0,79%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне эти контракты потеряли в цене $1,27 (2,6%), подешевев до $47,97 за баррель. Истекший с закрытием рынка в понедельник январский фьючерс снизился на $2,77 (2,8%) - до $46,18 за баррель.

Давление на рынок оказали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жесткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Поддержку рынку оказывает принятие в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.

Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) в понедельник, 21 декабря, дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Хотя существует риск, что вакцина окажется неэффективной против новой разновидности коронавируса, свидетельств тому пока нет, отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.

"Не преуменьшая важности этого главного риска в 2021 году, есть надежда на то, что текущие ограничения дадут достаточно времени на распространение вакцины, в связи с чем сохраняется конструктивный прогноз для рынков до конца 2021 года", - приводит ее слова S&P Global Platts.