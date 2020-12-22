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Железная руда подорожала до девятилетних максимумов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на железную руду открыли текущую неделю рекордными показателями с сентября 2011 года. В понедельник сырье для выпуска стали подорожалона 7,8%, до $176,9 за тонну.

Согласно данным S&P Global Platts, с начала года желруда подорожала почти вдвое. Рекордная цена на сырье была зафиксирована в феврале 2011 года - $193 за тонну.

Обвал на прошлой неделе на руднике Vale SA (Corrego do Feijao), в результате которого погиб один человек, способствовал усилению на рынке опасений, связанных с поставками руды из Бразилии (является вторым по величине мировым экспортером этого сырья после Австралии). Операционная деятельность на руднике Vale приостановлена на 7 дней, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, существуют опасения, связанные с поставками из Австралии, где начинается сезон дождей.

Господдержка в Китае адресована местным производителям стали: по данным World Steel Association, в октябре Китай увеличил выпуск металла на 13% в годовом измерении, до 92,2 млн тонн.

Аналитики уже пересматривают в сторону повышения прогнозы цен на железную руду. Так, JP Morgan повысил предыдущий прогноз средней цены в 2021 году на 20%, до $126/тонна. Эксперты Jefferies Financial Group в I квартале 2021 году рассчитывает увидеть цены на руду в диапазоне от $180 до $200 за тонну.

К концу 2021 года стоимость железной руды должна скорректироваться до $100 за тонну на фоне постепенного ослабления спроса в Китае и пополнения запасов, прогнозируют аналитики Capital Economics.

Китй Бразилия Австралия Vale World Steel Association

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