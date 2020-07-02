В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию

Это несет в себе огромные препятствия для будущего экономического роста, считают в банке

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 усилила деглобализацию, которая началась с момента прихода Дональда Трампа на пост президента США, что несет в себе огромные препятствия для будущего экономического роста, говорится в обзоре Saxo Bank.

"За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Однако с начала президентства Трампа, а потом все быстрее и быстрее, за считанные месяцы пандемии COVID-19 миром стали править эгоизм, недоверие и игры "мы против них", причем не только в политике, но и в корпоративных цепочках поставок", - добавил Якобсен.

По его словам, масштабный отказ от всемирных цепочек поставок спровоцирует массовый возврат производства из-за рубежа и запуск программ стимулирования локализации.

"В первую очередь внимание будет обращено на медицинские товары, что объясняется позорной и практически всеобщей неготовностью к этой неизбежной, по-видимому, пандемии. Но переход к политическим оценкам на основе национальной самодостаточности в ключевых отраслях означает, что "критически важными" будут объявлены энергетика, пищевые производства и высокие технологии", - говорит экономист.

"Потенциальный рост предельных издержек для локального производства покажется менее важным, чем политический императив прочной самодостаточности. Цены вырастут почти на все - и не только в виде инфляции, но и в реальном выражении", - прогнозирует Якобсен.

По словам эксперта, пандемия "ускорила смерть свободного рынка как двигателя экономики". "Стремление спасти от кризиса всех и вся можно понять, но оно только повышает риск замедления реального роста ВВП по мере зомбификации экономики", - говорит эксперт.

"Когда стимулирование кончится, рынки и занятость понесут тягчайший урон. Государственные траты - прямое и непрямое кредитование, выкупы долгов и субсидии - во многих странах превысят 50% ВВП. Государство будет иметь мощный голос в советах директоров", - отмечает он.

"Ирония в том, что хотя пандемия COVID-19 нанесла тяжкие удары по жизни и экономике, еще большие риски несет наша реакция на этот кризис. В лучшем случае мы приостанавливаем рыночную экономику, в худшем заменяем ее государственным капитализмом. Эта модель никогда не даст выигрыша, потому что открытый рынок необходим для оптимального установления цен, распределения благ, для инноваций и даже демократии", - считает специалист.

"Локализация, идея "моя страна прежде всего" и госкапитализм создают огромные препятствия для экономического роста, занятости и для рынков. Чтобы бороться и с пандемией, и с риском такого будущего, нужен не локальный, а глобальный подход", - полагает Якобсен.

Фондовые рынки в третьем квартале ждет высокая волатильность

Меры поддержки экономики, принятые в ответ на нынешний кризис, сблизили фискальные и монетарные институты, а также привели к невиданным с 2000 года спекуляциям на фондовом рынке, отмечают в Saxo Bank.

"Рынки акций вступают в третий квартал в по-прежнему хрупком состоянии. Индекс VIX указывает на очень волатильное лето; отчеты о прибылях за второй квартал, наконец, покажут реальный масштаб урона, нанесенного корпоративному сектору и, может быть, примерно обрисуют нам перспективы", - говорит Питер Гарнри, отвечающий за стратегию Saxo Bank на фондовом рынке.

"Котировки акций вернулись к тем уровням, при которых соотношение риска и прибыли в историческом контексте непривлекательно. С вероятностью 33%, инвестиции в глобальный фондовый рынок принесут отрицательный реальный доход в течение следующих 10 лет", - отмечает Гарнри.

В предстоящее десятилетие в экономике и на фондовых рынках будет проявляться локализация - важная новая тема. Этот переход оправдывает инвестирование в компании с малой капитализацией, получающие выручку внутри своей страны, и в нециклических секторах экономики (здравоохранение, жизненно важные потребительские товары, коммунальные услуги), говорится в обзоре.

"Локализация мировой экономики сделает неопределенным путь развития многих компаний, поэтому мы считаем по-прежнему привлекательной старую добрую стратегию инвестирования в высококачественные компании с малой долговой нагрузкой", - отмечают в Saxo Bank.

Давление на доллар США будет нарастать

Мобилизация Федеральной резервной системой (ФРС) гигантских объемов ликвидности позволила вернуть доллар США в тот диапазон, в котором он торговался до кризиса, после достижения американской валютой "точки максимума" 23 марта, говорят эксперты Saxo Bank. Они, однако, не ожидают стабилизации валютного рынка в ближайшее время, отмечая, что реакция центральных банков на пандемию и перемены в государственной политике способствуют деглобализации.

"Хотя в марте рынок прошел дно и показал поразительно быстрое восстановление, мы считаем очень низкой вероятность того, что он движется к сколько-нибудь нормальному состоянию", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

"В дальнейшем, если мы снова войдем в глубокий кризис, интенсивность поддержки экономики и рынков будет только повышаться. По ходу третьего квартала на мировых рынках, в том числе валютном, должны будут появиться новые темы, а не только те скачки рисковых настроений в ответ на вливания ликвидности от регуляторов, которыми был отмечен второй квартал", - говорит эксперт.

"Может быть, и не в третьем квартале, но рано или поздно доллар США должен повернуть вниз. Мир утопает в долларовом долге, включая самих США, и для сколько-нибудь устойчивого восстановления нужна девальвация доллара. Риск все новых кредитных невыплат и дефолтов станет стимулом для существенной девальвации", - говорится в обзоре.

"Главный вопрос в том, когда это произойдет, но во всяком случае, в третьем квартале будет нарастать давление", - отмечают в Saxo Bank.

Прогноз для драгметаллов по-прежнему позитивный, перспективы спроса на нефть вялые

Эксперты Saxo Bank сохраняют позитивный прогноз для рынка драгметаллов на третий квартал, считая неверным мнение о том, что "все вернется в норму за считанные кварталы". Они ожидают, что темпы экономического роста еще некоторое время будет нулевыми и отрицательными, долговая нагрузка государств продолжит расти, и будет повышаться инфляция.

В то же время угроза второй волны пандемии может подорвать ралли на рынке энергоносителей и промышленных металлов, и новому росту будет трудно начаться, отмечается в обзоре.

"Золото остается единственным из основных биржевых товаров с положительным приростом цены за текущий год. После резких апрельских колебаний его цена установилась в диапазоне около $1700 за унцию. В третьем квартале оно, вероятно, в полной мере проявит свое свойство сначала напрягать терпеливого инвестора, а затем вознаграждать. Множество благоприятных факторов сейчас компенсируется снижением инфляции, которое мы считаем кратковременным", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Мы сохраняем прогноз роста цен на серебро, и особенно золото. Есть несколько причин полагать, что золото в 2020 году подорожает, по крайней мере, до $1800 за унцию, а в следующие годы дойдет до нового рекордного максимума, - отмечает Хансен. - Слабая рыночная динамика после апреля и дефляционная обстановка привели к сокращению "бычьих" позиций по фьючерсам на золото на 55% по сравнению с пиком начала этого года. Позитивные изменения в фундаментальном или техническом прогнозах должны будут вернуть трейдеров на рынок. Это может привести и к прорыву золота вверх".

Перспективы спроса на нефть остаются под угрозой из-за пандемии COVID-19, которая все еще не поставлена под контроль, говорится в обзоре. По мнению экспертов, несмотря на титанические усилия группы ОПЕК+ по поддержке мирового рынка за счет рекордных сокращений добычи, причем хорошо выполняемых, возможность дальнейшего подорожания нефти во втором полугодии ограничена.

"По всему миру сохраняются запреты на международные поездки; миллионы потерявших работу людей вряд ли в обозримом будущем найдут ее. Поэтому восстановление спроса на нефть может оказаться медленнее, чем ожидается. Даже на нынешней ранней стадии многие начинают предполагать, что мировой спрос достиг максимума в 2019 году и дальше будет лишь снижаться по мере смены поведения людей и государств", - отмечают в Saxo Bank.

Эксперты полагают, что вторая волна пандемии не ударит по спросу так, как первая. "Многие страны предпочтут оставить экономику как можно более открытой, считая, что экономический ущерб от карантина будет слишком высок. Тем не менее, недавний обвал цен показывает, что нефть может оказаться сильно переоцененной. Хотя мы ожидаем, что в конце 2020 или начале 2021 года марка Brent поднимется до примерно $60 за баррель, краткосрочный прогноз указывает на консолидацию: большую часть третьего квартала она может провести в диапазоне $35-45", - говорится в обзоре.