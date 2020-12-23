Путин увидел в трансграничном углеродном регулировании ЕС элемент нечестной конкуренции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Планы Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержат в себе элементы недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в среду.

"Вы наверняка слышали о так называемом пограничном налоге, который собираются вводить в странах ЕС. Не знаю, насколько это обосновано, но собираются высчитывать в каждом товаре уровень углеводорода, уровень углеводородного сырья, который был истрачен, израсходован на производство того или другого товара, и в соответствии с этим выстраивать определенную таможенную политику. Я думаю, здесь есть элемент лукавства, конечно, и попытка использовать, как мы говорим, недобросовестные средства конкуренции", - сказал глава государства.

"Мы должны это иметь в виду и уделять вопросам экологии, в том числе, и с этой точки зрения больше внимания", - добавил он.

Еврокомиссия планирует к июню 2021 года представить проект трансграничного углеродного регулирования, предполагающего установление углеродного налога на выбросы CO2, образующиеся при производстве ввозимой на территорию Евросоюза продукции. Непосредственно введение налога ожидается не позднее 2023 года. Размер ставки налога пока не определен и оценивается предварительно в 40-75 евро за тонну СО2. С помощью ТУР Евросоюз рассчитывает защитить интересы европейских компаний, которые, по мнению Еврокомиссии, вынужденных конкурировать с поставщиками продукции из стран с более мягким, чем в ЕС, углеродным регулированием. Российские власти при этом заявляли о том, что усматривают в планируемом ЕС регулировании нарушение положений ВТО и готовы оспаривать ТУР в рамках этой организации.