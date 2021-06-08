Москва заявила о нежелании доводить до суда тему углеродного налога ЕС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия готова начать системный разговор с Евросоюзом по всей повестке устойчивого развития, не хотела бы доводить до суда тему углеродного налога, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Хотелось бы избежать судебной перспективы, как у нас часто бывает в отношениях с ЕС, и вступить в системный разговор значительно раньше", - сказал Грушко на форуме "Примаковские чтения".

По его словам, такой диалог не должен ограничиваться только разговорами об углеродном следе и налогах на него, он "должен учитывать все факторы, которые способствуют решению проблем изменения климата, в том числе поглощающую способность лесов, атомную энергетику и так далее".

"Одна из проблем в наших отношениях в Евросоюзом (возникает) в силу природы самого Евросоюза. До того, как принято решение, и решение оформлено в виде директивы либо каких-то актов, которые имеют юридическую силу, с нами не особо хотят говорить, потому что говорят, что нет основы для разговора. А после того, как решение принято, говорят, что уже поздно, поезд ушел и надо смириться с реальностью", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выразил удивление тем, что многие с уверенностью называют разрабатываемый ЕС механизм таможенной углеродной корректировки "углеродным налогом".

"Я знаю, что это может быть и не налог. Они сейчас это рассматривают, изучают то, что говорят другие страны, рассматривают все варианты, были и публичные слушания, где и представители России могли участвовать. Это достаточно инклюзивный процесс, давайте критиковать, когда он будет. Я иногда чувствую, что некоторые российские участники больше борются против него, чем против изменения климата, это не совсем так должно быть", - отметил Эдерер.

Грушко на это заявил: "Относительно того, будет налог или не налог, акциз, мы не знаем, но такое ощущение, что Евросоюз придумает что-то такое, за что придется платить".

В конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием.