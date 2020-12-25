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Новак назвал цену нефти в $45-55 за баррель комфортной для России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Комфортная цена нефти для России находится в диапазоне $45-55 за баррель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 долларов за баррель - самый оптимальный. Иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - сказал он.

Как сообщалось, добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4% по сравнению с 2019 годом и составит примерно 514 млн тонн.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

На прошедшей министерской встрече всех стран ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо планировавшихся 2 млн б/с. Министры решили собираться всем составом каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.

Александр Новак

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