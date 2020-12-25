Доллар подешевел на 12 копеек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Утром в пятницу курс рубля растет к доллару и евро на "Московской бирже" на фоне низкой активности игроков в праздничный выходной день на западных рынках, где отмечают Рождество, и перед уплатой основных налоговых выплат декабря.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,64-73,91 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 12 копеек, до 73,78 рубля. Евро подешевел на 8,75 копейки, до до 90,01 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 10,5 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,0642 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,3412 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, так как компании-экспортеры продолжают демонстрировать спрос на рублевую ликвидность под основные налоги декабря, которые должны быть перечислены в бюджет 25 декабря. При этом в целом торги проходят при сниженной активности участников из-за рождественских каникул на западных биржах. В пятницу из-за празднования Рождества закрыты европейские и американские биржи.

В центре внимания большинства трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы. Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times. Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

В США стартовала вакцинация от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

В Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

Торги нефтью не проводятся в пятницу из-за рождественских праздников. Накануне котировки обоих эталонных сортов повысились после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit. По итогам четверга стоимость февральских фьючерсов на Brent увеличилась на 0,2% - до $51,3 за баррель, февральская цена WTI поднялась на 0,37% - до $48,3 за баррель.