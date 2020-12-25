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РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

На втором месте по заметности Сбер

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АО "РЖД" возглавило рейтинг по заметности в медиа в 2020 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса". В рейтинге по количеству упоминаний компания на третьей строчке.

В связи с пандемией коронавируса РЖД поэтапно отменяли железнодорожное сообщение, и это активно освещалось в СМИ. Впоследствии движение поездов внутри страны было частично восстановлено, также восстановлено железнодорожное сообщение с рядом стран. Также компания сократила инвестпрограмму до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей и объявила право на пожизненный бесплатный проезд в поездах РЖД для ветеранов ВОВ.

На втором месте по заметности Сбер, который в этом году провел ребрендинг, представил новый логотип и концепцию бренда. Стоимость ребрендинга банк оценил в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Кроме этого, были заметны инфоповоды: Сбер ввел комиссию за все переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц; Сбер запустил собственный аудиостриминговый сервис "СберЗвук"; Сбер смоделировал три сценария экономического кризиса в России.

На третьем месте – ПАО "Газпром" с новостями вокруг строительства "Северного потока-2", сокращения транзита газа на Украину, долгов за газ со стороны Белоруссии. Был заметен и корпоративный кризисный кейс – в Якутии бастующие рабочие Чаяндинского месторождения "Газпром добыча Ноябрьск" перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание к условиям работы в пандемию и жалобам на плохие условия содержания в карантине.

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На четвертой строчке рейтинга банк ВТБ, который в этом году предупреждал о риске спада доходности вкладов; заявлял о разработке программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также сегментов экономики, наиболее пострадавших от введения общероссийского карантина; стал первым банком, присоединившимся к программе льготной ипотеки со ставкой 6,5%, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Замыкает пятерку лидеров рейтинга заметности Яндекс, который рассчитывал индекс самоизоляции россиян в больших городах, объявлял о выходе из партнерства со Сбером, объявив о разделе совместных активов: Яндекс купил долю банка в "Яндекс.Маркете", а Сбер — долю в "Яндекс.Деньгах". Также Яндекс и "Тинькофф" объявил о полном прекращении переговоров по объединению. Сделка на $5,48 млрд, о потенциальной возможности которой стороны объявили в конце сентября, могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд.

Взлеты и падения

Тинькофф банк: количество упоминаний выросло на 66%, показатель Индекса заметности – на 81%. Ключевые события:

  • Власти США обвинили главу банка Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд;
  • Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии;
  • Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка".

"Норильский никель": количество упоминаний выросло на 42%, показатель Индекса заметности – на 51%. Ключевые события:

  • Утечка дизельного топлива на дочернем предприятии "Норникеля" Норильско-Таймырской энергетической компании. В ликвидацию ЧП компанией вложено более 5 млрд рублей;
  • Глава "Норникеля" В.Потанин стал богатейшим бизнесменом России по версии Forbes;
  • "Норникель" выделил около 20 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

РФПИ: количество упоминаний выросло на 57%, показатель Индекса заметности – на 43%. Ключевые события:

  • Участие РФПИ в разработке и регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V";
  • Инвестиции РФПИ в разработку экспресс-тестов на коронавирус;
  • Инвестиции РФПИ в производство препарата от коронавируса "Авифавир";
  • РФПИ поставит российскую вакцину "Спутник V" в ряд зарубежных стран.

Заметность "Аэрофлота" и аэропорта "Шереметьево" снизилась больше чем вдвое по сравнению с прошлым годом, количество упоминаний сократилось примерно на треть.

Рейтинги составлены на базе системы управления репутацией СКАН, в которую входят более 50 тысяч СМИ. Заметность в медиа считается на основании количества упоминаний в СМИ, индекса влиятельности источника, который рассчитывается на базе рейтинга цитируемости СМИ, веса главной и второстепенной роли объекта в новости и контекста упоминания.

Рейтинг компаний по индексу заметности в СМИ 2020/2019:

Наименование Индекс заметности 2020 Индекс заметности 2019
1 РЖД 133 321 800 135 376 512
2 Сбер 127 970 864 113 394 496
3 Газпром 73 697 632 80 433 776
4 Банк ВТБ 61 066 720 52 760 384
5 Яндекс 52 043 492 43 343 700
6 Роскосмос 47 171 520 44 173 352
7 Московская Биржа 40 142 664 20 549 960
8 Тинькофф Банк 35 660 940 6 577 451
9 Ростех 35 659 516 40 987 272
10 НК Роснефть 29 843 510 33 089 748
11 Ростелеком 29 372 250 26 504 288
12 Аэрофлот 28 779 888 42 251 256
13 Росатом 22 359 324 22 285 764
14 Россети 22 175 592 28 855 580
15 ГМК Норильский никель 22 133 176 10 793 859
16 Московский аэропорт Шереметьево 21 840 840 50 136 680
17 Российский фонд прямых инвестиций 18 186 288 10 387 178
18 Открытие Холдинг 17 897 516 17 624 600
19 Газпром нефть 16 831 608 17 447 432
20 ВЭБ.РФ 16 531 814 17 861 480
21 Лукойл 16 165 449 17 806 638
22 Россельхозбанк 14 728 820 12 470 387
23 ДОМ.РФ 14 688 932 8 667 640
24 МТС 14 031 774 12 279 659
25 Альфа-Банк 13 965 736 16 272 862
26 Транснефть 12 778 573 20 518 980
27 Аэропорт Пулково 12 490 154 12 176 089
28 Т ПЛЮС 12 466 484 13 213 916
29 Промсвязьбанк 12 262 625 12 811 895
30 Татнефть 10 953 510 8 520 305
31 Газпромбанк 10 185 919 12 706 044
32 РусГидро 10 099 872 9 980 677
33 Уральские авиалинии 9 631 024 15 866 493
34 АвтоВАЗ 9 566 693 11 032 478
35 МегаФон 9 164 125 10 368 775
36 Новатэк 9 149 078 14 111 118
37 Магнит 9 141 457 9 967 472
38 Авиакомпания Ютэйр 9 111 625 11 979 409
39 ВТБ Капитал 8 898 369 7 534 775
40 Tele2 8 880 531 6 084 338
41 ВымпелКом 8 618 469 8 809 022
42 Райффайзенбанк 7 677 565 6 658 594
43 РАО ЭС Востока 7 350 066 6 222 538
44 Северсталь 7 302 515 7 581 524
45 Камаз 7 090 958 6 760 850
46 ИКС 5 Ритейл Групп 6 566 032 5 123 877
47 АК Алроса 6 560 933 7 330 303
48 НЛМК 6 070 376 6 257 156
49 Сибур 5 983 259 5 907 573
50 АФК Система 5 848 379 6 874 638

Рейтинг компаний по упоминаемости в СМИ в 2020/2019 гг.:

Наименование Упоминания 2020 Упоминания 2019
1 Яндекс 782 367 635 304
2 Сбер 749 612 588 795
3 РЖД 445 679 414 829
4 Газпром 430 762 479 160
5 Банк ВТБ 316 867 258 914
6 Ростелеком 207 654 177 089
7 Ростех 205 863 223 247
8 Роскосмос 183 992 186 868
9 Тинькофф Банк 167 969 55 909
10 Московская Биржа 164 927 107 942
11 Аэрофлот 155 348 197 518
12 НК Роснефть 154 966 162 664
13 Росатом 147 538 147 734
14 Московский аэропорт Шереметьево 136 832 213 364
15 Открытие Холдинг 119 267 85 023
16 Россельхозбанк 118 234 82 024
17 МТС 112 743 87 496
18 ГМК Норильский никель 109 508 62 775
19 Альфа-Банк 101 095 99 138
20 Россети 96 026 97 410
21 ВЭБ.РФ 94 998 89 087
22 ИКС 5 Ритейл Групп 92 829 57 789
23 Газпромбанк 91 774 91 976
24 Лукойл 90 025 97 841
25 Российский фонд прямых инвестиций 89 473 38 289
26 Магнит 89 246 72 242
27 ДОМ.РФ 82 646 52 964
28 МегаФон 82 407 81 778
29 Промсвязьбанк 76 917 68 128
30 АвтоВАЗ 73 312 69 282
31 Газпром нефть 69 384 90 299
32 Tele2 69 235 58 223
33 ВымпелКом 64 800 64 218
34 Транснефть 55 951 88 570
35 Аэропорт Пулково 55 929 52 012
36 Уральские авиалинии 53 932 69 548
37 РусГидро 53 891 48 176
38 Райффайзенбанк 53 794 49 276
39 Новатэк 49 027 67 092
40 Татнефть 47 247 44 629
41 Северсталь 46 734 46 519
42 ВТБ Капитал 45 425 38 288
43 Т ПЛЮС 41 777 36 892
44 Камаз 39 717 35 534
45 РАО ЭС Востока 39 311 35 381
46 АК Алроса 36 655 34 803
47 Авиакомпания Ютэйр 36 256 41 545
48 Сибур 35 271 39 005
49 НЛМК 35 263 36 577
50 АФК "Система" 31 772 30 607

СКАН (www.scan-interfax.ru) - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 50 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.

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