РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году
На втором месте по заметности Сбер
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АО "РЖД" возглавило рейтинг по заметности в медиа в 2020 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса". В рейтинге по количеству упоминаний компания на третьей строчке.
В связи с пандемией коронавируса РЖД поэтапно отменяли железнодорожное сообщение, и это активно освещалось в СМИ. Впоследствии движение поездов внутри страны было частично восстановлено, также восстановлено железнодорожное сообщение с рядом стран. Также компания сократила инвестпрограмму до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей и объявила право на пожизненный бесплатный проезд в поездах РЖД для ветеранов ВОВ.
На втором месте по заметности Сбер, который в этом году провел ребрендинг, представил новый логотип и концепцию бренда. Стоимость ребрендинга банк оценил в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Кроме этого, были заметны инфоповоды: Сбер ввел комиссию за все переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц; Сбер запустил собственный аудиостриминговый сервис "СберЗвук"; Сбер смоделировал три сценария экономического кризиса в России.
На третьем месте – ПАО "Газпром" с новостями вокруг строительства "Северного потока-2", сокращения транзита газа на Украину, долгов за газ со стороны Белоруссии. Был заметен и корпоративный кризисный кейс – в Якутии бастующие рабочие Чаяндинского месторождения "Газпром добыча Ноябрьск" перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание к условиям работы в пандемию и жалобам на плохие условия содержания в карантине.
На четвертой строчке рейтинга банк ВТБ, который в этом году предупреждал о риске спада доходности вкладов; заявлял о разработке программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также сегментов экономики, наиболее пострадавших от введения общероссийского карантина; стал первым банком, присоединившимся к программе льготной ипотеки со ставкой 6,5%, предложенной президентом Владимиром Путиным.
Замыкает пятерку лидеров рейтинга заметности Яндекс, который рассчитывал индекс самоизоляции россиян в больших городах, объявлял о выходе из партнерства со Сбером, объявив о разделе совместных активов: Яндекс купил долю банка в "Яндекс.Маркете", а Сбер — долю в "Яндекс.Деньгах". Также Яндекс и "Тинькофф" объявил о полном прекращении переговоров по объединению. Сделка на $5,48 млрд, о потенциальной возможности которой стороны объявили в конце сентября, могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд.
Взлеты и падения
Тинькофф банк: количество упоминаний выросло на 66%, показатель Индекса заметности – на 81%. Ключевые события:
- Власти США обвинили главу банка Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд;
- Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии;
- Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка".
"Норильский никель": количество упоминаний выросло на 42%, показатель Индекса заметности – на 51%. Ключевые события:
- Утечка дизельного топлива на дочернем предприятии "Норникеля" Норильско-Таймырской энергетической компании. В ликвидацию ЧП компанией вложено более 5 млрд рублей;
- Глава "Норникеля" В.Потанин стал богатейшим бизнесменом России по версии Forbes;
- "Норникель" выделил около 20 млрд рублей на борьбу с COVID-19.
РФПИ: количество упоминаний выросло на 57%, показатель Индекса заметности – на 43%. Ключевые события:
- Участие РФПИ в разработке и регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V";
- Инвестиции РФПИ в разработку экспресс-тестов на коронавирус;
- Инвестиции РФПИ в производство препарата от коронавируса "Авифавир";
- РФПИ поставит российскую вакцину "Спутник V" в ряд зарубежных стран.
Заметность "Аэрофлота" и аэропорта "Шереметьево" снизилась больше чем вдвое по сравнению с прошлым годом, количество упоминаний сократилось примерно на треть.
Рейтинги составлены на базе системы управления репутацией СКАН, в которую входят более 50 тысяч СМИ. Заметность в медиа считается на основании количества упоминаний в СМИ, индекса влиятельности источника, который рассчитывается на базе рейтинга цитируемости СМИ, веса главной и второстепенной роли объекта в новости и контекста упоминания.
Рейтинг компаний по индексу заметности в СМИ 2020/2019:
|Наименование
|Индекс заметности 2020
|Индекс заметности 2019
|1
|РЖД
|133 321 800
|135 376 512
|2
|Сбер
|127 970 864
|113 394 496
|3
|Газпром
|73 697 632
|80 433 776
|4
|Банк ВТБ
|61 066 720
|52 760 384
|5
|Яндекс
|52 043 492
|43 343 700
|6
|Роскосмос
|47 171 520
|44 173 352
|7
|Московская Биржа
|40 142 664
|20 549 960
|8
|Тинькофф Банк
|35 660 940
|6 577 451
|9
|Ростех
|35 659 516
|40 987 272
|10
|НК Роснефть
|29 843 510
|33 089 748
|11
|Ростелеком
|29 372 250
|26 504 288
|12
|Аэрофлот
|28 779 888
|42 251 256
|13
|Росатом
|22 359 324
|22 285 764
|14
|Россети
|22 175 592
|28 855 580
|15
|ГМК Норильский никель
|22 133 176
|10 793 859
|16
|Московский аэропорт Шереметьево
|21 840 840
|50 136 680
|17
|Российский фонд прямых инвестиций
|18 186 288
|10 387 178
|18
|Открытие Холдинг
|17 897 516
|17 624 600
|19
|Газпром нефть
|16 831 608
|17 447 432
|20
|ВЭБ.РФ
|16 531 814
|17 861 480
|21
|Лукойл
|16 165 449
|17 806 638
|22
|Россельхозбанк
|14 728 820
|12 470 387
|23
|ДОМ.РФ
|14 688 932
|8 667 640
|24
|МТС
|14 031 774
|12 279 659
|25
|Альфа-Банк
|13 965 736
|16 272 862
|26
|Транснефть
|12 778 573
|20 518 980
|27
|Аэропорт Пулково
|12 490 154
|12 176 089
|28
|Т ПЛЮС
|12 466 484
|13 213 916
|29
|Промсвязьбанк
|12 262 625
|12 811 895
|30
|Татнефть
|10 953 510
|8 520 305
|31
|Газпромбанк
|10 185 919
|12 706 044
|32
|РусГидро
|10 099 872
|9 980 677
|33
|Уральские авиалинии
|9 631 024
|15 866 493
|34
|АвтоВАЗ
|9 566 693
|11 032 478
|35
|МегаФон
|9 164 125
|10 368 775
|36
|Новатэк
|9 149 078
|14 111 118
|37
|Магнит
|9 141 457
|9 967 472
|38
|Авиакомпания Ютэйр
|9 111 625
|11 979 409
|39
|ВТБ Капитал
|8 898 369
|7 534 775
|40
|Tele2
|8 880 531
|6 084 338
|41
|ВымпелКом
|8 618 469
|8 809 022
|42
|Райффайзенбанк
|7 677 565
|6 658 594
|43
|РАО ЭС Востока
|7 350 066
|6 222 538
|44
|Северсталь
|7 302 515
|7 581 524
|45
|Камаз
|7 090 958
|6 760 850
|46
|ИКС 5 Ритейл Групп
|6 566 032
|5 123 877
|47
|АК Алроса
|6 560 933
|7 330 303
|48
|НЛМК
|6 070 376
|6 257 156
|49
|Сибур
|5 983 259
|5 907 573
|50
|АФК Система
|5 848 379
|6 874 638
Рейтинг компаний по упоминаемости в СМИ в 2020/2019 гг.:
|Наименование
|Упоминания 2020
|Упоминания 2019
|1
|Яндекс
|782 367
|635 304
|2
|Сбер
|749 612
|588 795
|3
|РЖД
|445 679
|414 829
|4
|Газпром
|430 762
|479 160
|5
|Банк ВТБ
|316 867
|258 914
|6
|Ростелеком
|207 654
|177 089
|7
|Ростех
|205 863
|223 247
|8
|Роскосмос
|183 992
|186 868
|9
|Тинькофф Банк
|167 969
|55 909
|10
|Московская Биржа
|164 927
|107 942
|11
|Аэрофлот
|155 348
|197 518
|12
|НК Роснефть
|154 966
|162 664
|13
|Росатом
|147 538
|147 734
|14
|Московский аэропорт Шереметьево
|136 832
|213 364
|15
|Открытие Холдинг
|119 267
|85 023
|16
|Россельхозбанк
|118 234
|82 024
|17
|МТС
|112 743
|87 496
|18
|ГМК Норильский никель
|109 508
|62 775
|19
|Альфа-Банк
|101 095
|99 138
|20
|Россети
|96 026
|97 410
|21
|ВЭБ.РФ
|94 998
|89 087
|22
|ИКС 5 Ритейл Групп
|92 829
|57 789
|23
|Газпромбанк
|91 774
|91 976
|24
|Лукойл
|90 025
|97 841
|25
|Российский фонд прямых инвестиций
|89 473
|38 289
|26
|Магнит
|89 246
|72 242
|27
|ДОМ.РФ
|82 646
|52 964
|28
|МегаФон
|82 407
|81 778
|29
|Промсвязьбанк
|76 917
|68 128
|30
|АвтоВАЗ
|73 312
|69 282
|31
|Газпром нефть
|69 384
|90 299
|32
|Tele2
|69 235
|58 223
|33
|ВымпелКом
|64 800
|64 218
|34
|Транснефть
|55 951
|88 570
|35
|Аэропорт Пулково
|55 929
|52 012
|36
|Уральские авиалинии
|53 932
|69 548
|37
|РусГидро
|53 891
|48 176
|38
|Райффайзенбанк
|53 794
|49 276
|39
|Новатэк
|49 027
|67 092
|40
|Татнефть
|47 247
|44 629
|41
|Северсталь
|46 734
|46 519
|42
|ВТБ Капитал
|45 425
|38 288
|43
|Т ПЛЮС
|41 777
|36 892
|44
|Камаз
|39 717
|35 534
|45
|РАО ЭС Востока
|39 311
|35 381
|46
|АК Алроса
|36 655
|34 803
|47
|Авиакомпания Ютэйр
|36 256
|41 545
|48
|Сибур
|35 271
|39 005
|49
|НЛМК
|35 263
|36 577
|50
|АФК "Система"
|31 772
|30 607
СКАН (www.scan-interfax.ru) - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 50 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.