РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

На втором месте по заметности Сбер

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АО "РЖД" возглавило рейтинг по заметности в медиа в 2020 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса". В рейтинге по количеству упоминаний компания на третьей строчке.

В связи с пандемией коронавируса РЖД поэтапно отменяли железнодорожное сообщение, и это активно освещалось в СМИ. Впоследствии движение поездов внутри страны было частично восстановлено, также восстановлено железнодорожное сообщение с рядом стран. Также компания сократила инвестпрограмму до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей и объявила право на пожизненный бесплатный проезд в поездах РЖД для ветеранов ВОВ.

На втором месте по заметности Сбер, который в этом году провел ребрендинг, представил новый логотип и концепцию бренда. Стоимость ребрендинга банк оценил в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Кроме этого, были заметны инфоповоды: Сбер ввел комиссию за все переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц; Сбер запустил собственный аудиостриминговый сервис "СберЗвук"; Сбер смоделировал три сценария экономического кризиса в России.

На третьем месте – ПАО "Газпром" с новостями вокруг строительства "Северного потока-2", сокращения транзита газа на Украину, долгов за газ со стороны Белоруссии. Был заметен и корпоративный кризисный кейс – в Якутии бастующие рабочие Чаяндинского месторождения "Газпром добыча Ноябрьск" перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание к условиям работы в пандемию и жалобам на плохие условия содержания в карантине.

На четвертой строчке рейтинга банк ВТБ, который в этом году предупреждал о риске спада доходности вкладов; заявлял о разработке программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также сегментов экономики, наиболее пострадавших от введения общероссийского карантина; стал первым банком, присоединившимся к программе льготной ипотеки со ставкой 6,5%, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Замыкает пятерку лидеров рейтинга заметности Яндекс, который рассчитывал индекс самоизоляции россиян в больших городах, объявлял о выходе из партнерства со Сбером, объявив о разделе совместных активов: Яндекс купил долю банка в "Яндекс.Маркете", а Сбер — долю в "Яндекс.Деньгах". Также Яндекс и "Тинькофф" объявил о полном прекращении переговоров по объединению. Сделка на $5,48 млрд, о потенциальной возможности которой стороны объявили в конце сентября, могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд.

Взлеты и падения

Тинькофф банк: количество упоминаний выросло на 66%, показатель Индекса заметности – на 81%. Ключевые события:

Власти США обвинили главу банка Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд;

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии;

Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка".

"Норильский никель": количество упоминаний выросло на 42%, показатель Индекса заметности – на 51%. Ключевые события:

Утечка дизельного топлива на дочернем предприятии "Норникеля" Норильско-Таймырской энергетической компании. В ликвидацию ЧП компанией вложено более 5 млрд рублей;

Глава "Норникеля" В.Потанин стал богатейшим бизнесменом России по версии Forbes;

"Норникель" выделил около 20 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

РФПИ: количество упоминаний выросло на 57%, показатель Индекса заметности – на 43%. Ключевые события:

Участие РФПИ в разработке и регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V";

Инвестиции РФПИ в разработку экспресс-тестов на коронавирус;

Инвестиции РФПИ в производство препарата от коронавируса "Авифавир";

РФПИ поставит российскую вакцину "Спутник V" в ряд зарубежных стран.

Заметность "Аэрофлота" и аэропорта "Шереметьево" снизилась больше чем вдвое по сравнению с прошлым годом, количество упоминаний сократилось примерно на треть.

Рейтинги составлены на базе системы управления репутацией СКАН, в которую входят более 50 тысяч СМИ. Заметность в медиа считается на основании количества упоминаний в СМИ, индекса влиятельности источника, который рассчитывается на базе рейтинга цитируемости СМИ, веса главной и второстепенной роли объекта в новости и контекста упоминания.

Рейтинг компаний по индексу заметности в СМИ 2020/2019:

Наименование Индекс заметности 2020 Индекс заметности 2019 1 РЖД 133 321 800 135 376 512 2 Сбер 127 970 864 113 394 496 3 Газпром 73 697 632 80 433 776 4 Банк ВТБ 61 066 720 52 760 384 5 Яндекс 52 043 492 43 343 700 6 Роскосмос 47 171 520 44 173 352 7 Московская Биржа 40 142 664 20 549 960 8 Тинькофф Банк 35 660 940 6 577 451 9 Ростех 35 659 516 40 987 272 10 НК Роснефть 29 843 510 33 089 748 11 Ростелеком 29 372 250 26 504 288 12 Аэрофлот 28 779 888 42 251 256 13 Росатом 22 359 324 22 285 764 14 Россети 22 175 592 28 855 580 15 ГМК Норильский никель 22 133 176 10 793 859 16 Московский аэропорт Шереметьево 21 840 840 50 136 680 17 Российский фонд прямых инвестиций 18 186 288 10 387 178 18 Открытие Холдинг 17 897 516 17 624 600 19 Газпром нефть 16 831 608 17 447 432 20 ВЭБ.РФ 16 531 814 17 861 480 21 Лукойл 16 165 449 17 806 638 22 Россельхозбанк 14 728 820 12 470 387 23 ДОМ.РФ 14 688 932 8 667 640 24 МТС 14 031 774 12 279 659 25 Альфа-Банк 13 965 736 16 272 862 26 Транснефть 12 778 573 20 518 980 27 Аэропорт Пулково 12 490 154 12 176 089 28 Т ПЛЮС 12 466 484 13 213 916 29 Промсвязьбанк 12 262 625 12 811 895 30 Татнефть 10 953 510 8 520 305 31 Газпромбанк 10 185 919 12 706 044 32 РусГидро 10 099 872 9 980 677 33 Уральские авиалинии 9 631 024 15 866 493 34 АвтоВАЗ 9 566 693 11 032 478 35 МегаФон 9 164 125 10 368 775 36 Новатэк 9 149 078 14 111 118 37 Магнит 9 141 457 9 967 472 38 Авиакомпания Ютэйр 9 111 625 11 979 409 39 ВТБ Капитал 8 898 369 7 534 775 40 Tele2 8 880 531 6 084 338 41 ВымпелКом 8 618 469 8 809 022 42 Райффайзенбанк 7 677 565 6 658 594 43 РАО ЭС Востока 7 350 066 6 222 538 44 Северсталь 7 302 515 7 581 524 45 Камаз 7 090 958 6 760 850 46 ИКС 5 Ритейл Групп 6 566 032 5 123 877 47 АК Алроса 6 560 933 7 330 303 48 НЛМК 6 070 376 6 257 156 49 Сибур 5 983 259 5 907 573 50 АФК Система 5 848 379 6 874 638

Рейтинг компаний по упоминаемости в СМИ в 2020/2019 гг.:

Наименование Упоминания 2020 Упоминания 2019 1 Яндекс 782 367 635 304 2 Сбер 749 612 588 795 3 РЖД 445 679 414 829 4 Газпром 430 762 479 160 5 Банк ВТБ 316 867 258 914 6 Ростелеком 207 654 177 089 7 Ростех 205 863 223 247 8 Роскосмос 183 992 186 868 9 Тинькофф Банк 167 969 55 909 10 Московская Биржа 164 927 107 942 11 Аэрофлот 155 348 197 518 12 НК Роснефть 154 966 162 664 13 Росатом 147 538 147 734 14 Московский аэропорт Шереметьево 136 832 213 364 15 Открытие Холдинг 119 267 85 023 16 Россельхозбанк 118 234 82 024 17 МТС 112 743 87 496 18 ГМК Норильский никель 109 508 62 775 19 Альфа-Банк 101 095 99 138 20 Россети 96 026 97 410 21 ВЭБ.РФ 94 998 89 087 22 ИКС 5 Ритейл Групп 92 829 57 789 23 Газпромбанк 91 774 91 976 24 Лукойл 90 025 97 841 25 Российский фонд прямых инвестиций 89 473 38 289 26 Магнит 89 246 72 242 27 ДОМ.РФ 82 646 52 964 28 МегаФон 82 407 81 778 29 Промсвязьбанк 76 917 68 128 30 АвтоВАЗ 73 312 69 282 31 Газпром нефть 69 384 90 299 32 Tele2 69 235 58 223 33 ВымпелКом 64 800 64 218 34 Транснефть 55 951 88 570 35 Аэропорт Пулково 55 929 52 012 36 Уральские авиалинии 53 932 69 548 37 РусГидро 53 891 48 176 38 Райффайзенбанк 53 794 49 276 39 Новатэк 49 027 67 092 40 Татнефть 47 247 44 629 41 Северсталь 46 734 46 519 42 ВТБ Капитал 45 425 38 288 43 Т ПЛЮС 41 777 36 892 44 Камаз 39 717 35 534 45 РАО ЭС Востока 39 311 35 381 46 АК Алроса 36 655 34 803 47 Авиакомпания Ютэйр 36 256 41 545 48 Сибур 35 271 39 005 49 НЛМК 35 263 36 577 50 АФК "Система" 31 772 30 607

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