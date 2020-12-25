Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа

А Герман Греф стал самой упоминаемой персоной российского бизнеса в СМИ

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг по заметности в СМИ среди персон российского бизнеса в 2020 году, глава Сбербанка Герман Греф стал самой упоминаемой персоной в медиа, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".

В этом году Рогозин заявлял, что спас космическую отрасль от санкций, угрожая США "батутом", объявлял о намерении отправить российскую миссию на Венеру, рассказывал о программе космической деятельности России на период 2021-2030 гг. и делился своими песнями на сайте "Роскосмоса".

Герман Греф провел в этом году ребрендинг Сбербанка, представив новый логотип и название экосистемы Сбера, получив почти 68 тысяч упоминаний в СМИ и заняв вторую строчку в рейтинге медиазаметности. Кроме этого, СМИ часто цитировали Грефа в контексте развития пандемии и прогнозов по экономической ситуации. В частности, глава Сбера сравнивал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года и объяснял невозможность раздать деньги россиянам.

На третьей строчке рейтинга медиа-заметности глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, при участии которого проходила разработка и регистрация первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В рейтинге упоминаний Дмитриев на пятой строчке, что выше на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. СМИ часто упоминали главу РФПИ в контексте мер борьбы с COVID-19: фонд поддерживал разработку экспресс-тестов на коронавирус, инвестировал в производство препарата от коронавируса "Авифавир", договаривался с зарубежными партнерами о поставках "Спутника V".

В топ по заметности в СМИ также вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин с заявлениями относительно перспектив стоимости нефти, глава АО "РЖД" Олег Белозеров с мерами о снижении инвестпрограммы на 2020 год и отменой поездов во время локдауна. Но были и позитивные инфоповоды: вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным они открыли новую станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги и после реконструкции открыли станцию "Нахабино" МЦД-2.

В рейтинге упоминаний на третьей строчке расположился экс-глава "Роснано" и спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Само по себе это назначение активно муссировалось в СМИ. Кроме этого, в мае в связи с резким падением цен на нефть Чубайс напомнил о ковбойской поговорке. По его мнению, России необходимо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен. "Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", – сказал Чубайс.

На шестую строчку в рейтинге заметности поднялся Олег Тиньков, которого власти США обвиняли в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, затем бизнесмен сообщал о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии, покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка" и успешно перенес операцию по пересадке костного мозга.

Рейтинги составлены на базе системы управления репутацией СКАН, в которую входят более 50 тысяч СМИ. Заметность в медиа считается на основании количества упоминаний в СМИ, индекса влиятельности источника, который рассчитывается на базе рейтинга цитируемости СМИ, веса главной и второстепенной роли объекта в новости и контекста упоминания.

Таблица с рейтингом по индексу заметности в медиа 2020/2019:

№ Персоны Индекс заметности 2020 Индекс заметности 2019 1 Дмитрий Рогозин 15 133 879 20 641 372 2 Герман Греф 14 269 389 15 960 669 3 Кирилл Дмитриев 7 914 305 4 663 437 4 Игорь Сечин 5 613 686 5 724 174 5 Олег Белозеров 5 583 456 5 859 969 6 Олег Тиньков 4 950 772 1 160 621 7 Олег Дерипаска 4 862 150 10 689 730 8 Анатолий Чубайс 4 138 347 1 684 173 9 Владимир Потанин 4 053 880 2 149 945 10 Виталий Мутко 3 536 589 15 251 749 11 Андрей Костин 3 456 972 6 846 637 12 Алексей Лихачев 3 290 629 3 007 331 13 Виталий Савельев 3 234 534 1 955 097 14 Майкл Калви 3 168 519 14 948 302 15 Сергей Чемезов 2 989 836 5 807 683 16 Вагит Алекперов 2 804 108 5 701 886 17 Павел Ливинский 2 607 847 3 152 970 18 Александр Дюков 2 187 947 3 931 932 19 Игорь Шувалов 1 998 749 2 731 941 20 Светлана Чупшева 1 875 453 1 104 687 21 Алишер Усманов 1 842 103 2 231 493 22 Леонид Михельсон 1 769 727 4 232 817 23 Алексей Миллер 1 696 333 3 228 752 24 Сулейман Керимов 1 377 685 1 012 556 25 Алексей Мордашов 1 337 945 2 417 955 26 Роман Ротенберг 1 324 617 864 541 27 Сергей Когогин 1 259 017 1 005 416 28 Аркадий Ротенберг 1 194 582 1 979 104 29 Михаил Осеевский 1 187 628 1 872 024 30 Наиль Маганов 1 175 529 896 499 31 Владимир Лисин 1 142 024 1 022 627 32 Михаил Гуцериев 1 114 785 1 198 205 33 Дмитрий Мазепин 1 021 346 608 148 34 Геннадий Тимченко 985 837 1 241 361 35 Андрей Гурьев 895 694 934 483 36 Игорь Алтушкин 863 615 570 445 37 Владимир Евтушенков 845 455 1 240 753 38 Сергей Галицкий 813 870 2 209 087 39 Михаил Фридман 720 886 978 346 40 Дмитрий Конов 714 409 762 033 41 Петр Фрадков 694 656 809 312 42 Андрей Мельниченко 623 994 639 336 43 Николай Токарев 593 860 1 626 425 44 Сергей Иванов 564 996 531 492 45 Александр Браверман 550 448 980 823 46 Владимир Потапов 541 331 367 467 47 Михаил Полубояринов 504 396 26 862 48 Андрей Козицын 471 617 1 002 118 49 Сергей Скуратов 470 738 678 285 50 Аркадий Волож 454 244 749 978

Рейтинг персон по упоминаемости в СМИ в 2020/2019 гг.:

№ Персоны Упоминания 2020 Упоминания 2019 1 Герман Греф 67 781 68 354 2 Дмитрий Рогозин 55 223 70 280 3 Анатолий Чубайс 36 773 37 401 4 Игорь Сечин 34 060 33 686 5 Кирилл Дмитриев 32 323 14 894 6 Олег Дерипаска 32 304 49 439 7 Алексей Миллер 31 645 64 366 8 Владимир Потанин 26 371 15 087 9 Сергей Чемезов 24 820 34 798 10 Олег Белозеров 21 850 22 097 11 Михаил Гуцериев 20 872 19 692 12 Виталий Мутко 19 279 67 663 13 Павел Ливинский 17 326 13 888 14 Алишер Усманов 16 431 17 459 15 Виталий Савельев 15 996 9 029 16 Андрей Костин 15 955 25 932 17 Вагит Алекперов 14 860 22 671 18 Игорь Шувалов 14 757 16 077 19 Алексей Лихачев 14 362 14 046 20 Светлана Чупшева 13 147 6 370 21 Олег Тиньков 13 021 4 274 22 Михаил Осеевский 12 779 14 138 23 Леонид Михельсон 12 058 20 977 24 Алексей Мордашов 11 432 15 105 25 Сулейман Керимов 10 814 7 576 26 Геннадий Тимченко 9 283 11 736 27 Аркадий Ротенберг 9 154 12 178 28 Владимир Лисин 8 338 9 162 29 Игорь Алтушкин 8 032 4 803 30 Андрей Мельниченко 7 798 5 081 31 Владимир Потапов 7 601 5 237 32 Александр Дюков 7 520 11 930 33 Сергей Галицкий 7 405 11 708 34 Владимир Евтушенков 7 274 6 472 35 Михаил Фридман 7 254 9 741 36 Майкл Калви 6 598 31 100 37 Сергей Когогин 6 308 5 855 38 Андрей Гурьев 4 828 3 668 39 Андрей Козицын 4 814 6 967 40 Роман Ротенберг 4 716 3 458 41 Наиль Маганов 4 600 3 973 42 Дмитрий Мазепин 4 168 2 489 43 Аркадий Волож 3 505 4 187 44 Сергей Иванов 2 955 2 779 45 Дмитрий Конов 3 213 3 406 46 Петр Фрадков 2 978 3 043 47 Николай Токарев 2 714 7 440 48 Александр Браверман 2 619 5 179 49 Сергей Скуратов 2 386 3 187 50 Михаил Полубояринов 2 031 252

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