Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа
А Герман Греф стал самой упоминаемой персоной российского бизнеса в СМИ
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг по заметности в СМИ среди персон российского бизнеса в 2020 году, глава Сбербанка Герман Греф стал самой упоминаемой персоной в медиа, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".
В этом году Рогозин заявлял, что спас космическую отрасль от санкций, угрожая США "батутом", объявлял о намерении отправить российскую миссию на Венеру, рассказывал о программе космической деятельности России на период 2021-2030 гг. и делился своими песнями на сайте "Роскосмоса".
Герман Греф провел в этом году ребрендинг Сбербанка, представив новый логотип и название экосистемы Сбера, получив почти 68 тысяч упоминаний в СМИ и заняв вторую строчку в рейтинге медиазаметности. Кроме этого, СМИ часто цитировали Грефа в контексте развития пандемии и прогнозов по экономической ситуации. В частности, глава Сбера сравнивал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года и объяснял невозможность раздать деньги россиянам.
На третьей строчке рейтинга медиа-заметности глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, при участии которого проходила разработка и регистрация первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В рейтинге упоминаний Дмитриев на пятой строчке, что выше на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. СМИ часто упоминали главу РФПИ в контексте мер борьбы с COVID-19: фонд поддерживал разработку экспресс-тестов на коронавирус, инвестировал в производство препарата от коронавируса "Авифавир", договаривался с зарубежными партнерами о поставках "Спутника V".
В топ по заметности в СМИ также вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин с заявлениями относительно перспектив стоимости нефти, глава АО "РЖД" Олег Белозеров с мерами о снижении инвестпрограммы на 2020 год и отменой поездов во время локдауна. Но были и позитивные инфоповоды: вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным они открыли новую станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги и после реконструкции открыли станцию "Нахабино" МЦД-2.
В рейтинге упоминаний на третьей строчке расположился экс-глава "Роснано" и спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Само по себе это назначение активно муссировалось в СМИ. Кроме этого, в мае в связи с резким падением цен на нефть Чубайс напомнил о ковбойской поговорке. По его мнению, России необходимо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен. "Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", – сказал Чубайс.
На шестую строчку в рейтинге заметности поднялся Олег Тиньков, которого власти США обвиняли в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, затем бизнесмен сообщал о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии, покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка" и успешно перенес операцию по пересадке костного мозга.
Рейтинги составлены на базе системы управления репутацией СКАН, в которую входят более 50 тысяч СМИ. Заметность в медиа считается на основании количества упоминаний в СМИ, индекса влиятельности источника, который рассчитывается на базе рейтинга цитируемости СМИ, веса главной и второстепенной роли объекта в новости и контекста упоминания.
Таблица с рейтингом по индексу заметности в медиа 2020/2019:
|№
|Персоны
|Индекс заметности 2020
|Индекс заметности 2019
|1
|Дмитрий Рогозин
|15 133 879
|20 641 372
|2
|Герман Греф
|14 269 389
|15 960 669
|3
|Кирилл Дмитриев
|7 914 305
|4 663 437
|4
|Игорь Сечин
|5 613 686
|5 724 174
|5
|Олег Белозеров
|5 583 456
|5 859 969
|6
|Олег Тиньков
|4 950 772
|1 160 621
|7
|Олег Дерипаска
|4 862 150
|10 689 730
|8
|Анатолий Чубайс
|4 138 347
|1 684 173
|9
|Владимир Потанин
|4 053 880
|2 149 945
|10
|Виталий Мутко
|3 536 589
|15 251 749
|11
|Андрей Костин
|3 456 972
|6 846 637
|12
|Алексей Лихачев
|3 290 629
|3 007 331
|13
|Виталий Савельев
|3 234 534
|1 955 097
|14
|Майкл Калви
|3 168 519
|14 948 302
|15
|Сергей Чемезов
|2 989 836
|5 807 683
|16
|Вагит Алекперов
|2 804 108
|5 701 886
|17
|Павел Ливинский
|2 607 847
|3 152 970
|18
|Александр Дюков
|2 187 947
|3 931 932
|19
|Игорь Шувалов
|1 998 749
|2 731 941
|20
|Светлана Чупшева
|1 875 453
|1 104 687
|21
|Алишер Усманов
|1 842 103
|2 231 493
|22
|Леонид Михельсон
|1 769 727
|4 232 817
|23
|Алексей Миллер
|1 696 333
|3 228 752
|24
|Сулейман Керимов
|1 377 685
|1 012 556
|25
|Алексей Мордашов
|1 337 945
|2 417 955
|26
|Роман Ротенберг
|1 324 617
|864 541
|27
|Сергей Когогин
|1 259 017
|1 005 416
|28
|Аркадий Ротенберг
|1 194 582
|1 979 104
|29
|Михаил Осеевский
|1 187 628
|1 872 024
|30
|Наиль Маганов
|1 175 529
|896 499
|31
|Владимир Лисин
|1 142 024
|1 022 627
|32
|Михаил Гуцериев
|1 114 785
|1 198 205
|33
|Дмитрий Мазепин
|1 021 346
|608 148
|34
|Геннадий Тимченко
|985 837
|1 241 361
|35
|Андрей Гурьев
|895 694
|934 483
|36
|Игорь Алтушкин
|863 615
|570 445
|37
|Владимир Евтушенков
|845 455
|1 240 753
|38
|Сергей Галицкий
|813 870
|2 209 087
|39
|Михаил Фридман
|720 886
|978 346
|40
|Дмитрий Конов
|714 409
|762 033
|41
|Петр Фрадков
|694 656
|809 312
|42
|Андрей Мельниченко
|623 994
|639 336
|43
|Николай Токарев
|593 860
|1 626 425
|44
|Сергей Иванов
|564 996
|531 492
|45
|Александр Браверман
|550 448
|980 823
|46
|Владимир Потапов
|541 331
|367 467
|47
|Михаил Полубояринов
|504 396
|26 862
|48
|Андрей Козицын
|471 617
|1 002 118
|49
|Сергей Скуратов
|470 738
|678 285
|50
|Аркадий Волож
|454 244
|749 978
Рейтинг персон по упоминаемости в СМИ в 2020/2019 гг.:
|№
|Персоны
|Упоминания 2020
|Упоминания 2019
|1
|Герман Греф
|67 781
|68 354
|2
|Дмитрий Рогозин
|55 223
|70 280
|3
|Анатолий Чубайс
|36 773
|37 401
|4
|Игорь Сечин
|34 060
|33 686
|5
|Кирилл Дмитриев
|32 323
|14 894
|6
|Олег Дерипаска
|32 304
|49 439
|7
|Алексей Миллер
|31 645
|64 366
|8
|Владимир Потанин
|26 371
|15 087
|9
|Сергей Чемезов
|24 820
|34 798
|10
|Олег Белозеров
|21 850
|22 097
|11
|Михаил Гуцериев
|20 872
|19 692
|12
|Виталий Мутко
|19 279
|67 663
|13
|Павел Ливинский
|17 326
|13 888
|14
|Алишер Усманов
|16 431
|17 459
|15
|Виталий Савельев
|15 996
|9 029
|16
|Андрей Костин
|15 955
|25 932
|17
|Вагит Алекперов
|14 860
|22 671
|18
|Игорь Шувалов
|14 757
|16 077
|19
|Алексей Лихачев
|14 362
|14 046
|20
|Светлана Чупшева
|13 147
|6 370
|21
|Олег Тиньков
|13 021
|4 274
|22
|Михаил Осеевский
|12 779
|14 138
|23
|Леонид Михельсон
|12 058
|20 977
|24
|Алексей Мордашов
|11 432
|15 105
|25
|Сулейман Керимов
|10 814
|7 576
|26
|Геннадий Тимченко
|9 283
|11 736
|27
|Аркадий Ротенберг
|9 154
|12 178
|28
|Владимир Лисин
|8 338
|9 162
|29
|Игорь Алтушкин
|8 032
|4 803
|30
|Андрей Мельниченко
|7 798
|5 081
|31
|Владимир Потапов
|7 601
|5 237
|32
|Александр Дюков
|7 520
|11 930
|33
|Сергей Галицкий
|7 405
|11 708
|34
|Владимир Евтушенков
|7 274
|6 472
|35
|Михаил Фридман
|7 254
|9 741
|36
|Майкл Калви
|6 598
|31 100
|37
|Сергей Когогин
|6 308
|5 855
|38
|Андрей Гурьев
|4 828
|3 668
|39
|Андрей Козицын
|4 814
|6 967
|40
|Роман Ротенберг
|4 716
|3 458
|41
|Наиль Маганов
|4 600
|3 973
|42
|Дмитрий Мазепин
|4 168
|2 489
|43
|Аркадий Волож
|3 505
|4 187
|44
|Сергей Иванов
|2 955
|2 779
|45
|Дмитрий Конов
|3 213
|3 406
|46
|Петр Фрадков
|2 978
|3 043
|47
|Николай Токарев
|2 714
|7 440
|48
|Александр Браверман
|2 619
|5 179
|49
|Сергей Скуратов
|2 386
|3 187
|50
|Михаил Полубояринов
|2 031
|252
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