Коронация золота

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роль бактерий - тема для золотодобычи немаловажная и в целом уже исследованная. В уходящем году на первый план внезапно вышел еще более "микроскопический" и гораздо менее изученный фактор - вирусы.

"Звездный год" - так 2020-й окрестили мировые золотодобытчики. Вопреки коронакризису - вернее, отбросив лукавство, благодаря ему - цены на золото взлетели до исторических максимумов, открывая перед компаниями новые возможности для развития и инвестиций.

Цена на золото начала расти задолго до 2020 года, но коронавирус придал ей завидное ускорение. В августе бенчмарк "пробил" $2000 за унцию - это не только важная психологическая отметка, но и абсолютный исторический рекорд. И хотя с тех пор динамика скорректировалась, средняя цена за год, по предварительным подсчетам, $1770 за унцию - а это на 27% превышает уровень 2019 года.

Остается, правда, вопрос, который должен бы волновать не только медиков: а какие долгосрочные последствия могут быть у COVID-19, и не ждет ли золотодобывающую отрасль, выражаясь праздничным языком, тяжелое похмелье?

Длинные руки коронавируса

Влияние коронавируса на золотодобывающую отрасль нужно разделять на два глобальных направления: на одной чаше весов риски, которые несет непосредственно пандемия, на другой - цена на золото.

"ВТБ Капитал" оценивает снижение мирового производства золота в связи с локдаунами всего в 0,3% в 2020 году, что очень немного по сравнению с другими металлами. Тем не менее, COVID-19 - это дополнительные издержки, репутационные и производственные риски, возможное смещение сроков проектов.

"Полюс", пострадавший, наверное, от коронавируса более других отечественных золотодобытчиков, оценивает свои дополнительные расходы примерно в $140 млн по итогам года, фактическая цифра за 9 месяцев составила $106 млн. Средства пошли на дополнительные расходы на персонал в связи с увеличением продолжительности вахт, приобретение тестов, расходы на медицинское обслуживание и поддержку региональных медучреждений. Расходы российского дивизиона Kinross, связанные с COVID-19, составили $24,5 млн по данным на конец сентября, Polymetal оценивает затраты в $4 млн в месяц.

На российских золотодобывающих активах было зафиксировано несколько вспышек коронавируса. Самая большая - с 1,3 тыс. зараженных (правда, в подавляющем большинстве бессимптомных) - произошла у "Полюса" на Олимпиаде. Компания достаточно быстро ее ликвидировала, и существенного влияния на производство текущего года ситуация не оказала. Тем не менее, недостаток рабочей силы на добычных операциях в мае-июне вынудил компанию сократить объем вскрышных работ, перераспределить силы на добычу руды. Сейчас Олимпиада вернулась к стандартным темпам вскрыши, но отставание может оказать влияние на производственные показатели "Полюса" в 2021-2022 годах, признает компания.

Вечная ценность

Что смерть одним отраслям, золоту традиционно хорошо: в кризис мировые центробанки начинают снижать ставки, чтобы стимулировать экономику, и накачивать рынок деньгами. Когда падают ставки, инвесторы теряют интерес к завязанным на них инструментам и обращаются к золоту. К тому же, в отличие от денег, золото не теряет ценности, оно не подвержено инфляции, его нельзя "допечатать". В конце концов, когда нет уверенности в завтрашнем дне, надежнее иметь в активе "вечную ценность".

Конечно, слиток золота через год будет весить столько же и не принесет дополнительного дохода, рассуждает Борис Синицын из "ВТБ Капитала", и есть инструменты, например, некоторые гособлигации, которые даже при околонулевой ключевой ставке позволяют не только сохранять, но и приумножать сбережения без риска. Однако в мире не осталось крупных экономик, предлагающих такие же высокие ставки, как раньше, и когда реальная, очищенная от инфляции доходность гособлигаций опускается ниже нуля, как в 2020 году, любая неотрицательная доходность без риска выглядит крайне ценным активом.

Золото сейчас сильно привязано к динамике реальной процентной ставки в США, согласен Борис Красноженов из Альфа-банка. Оно исторически рассматривается как оптимальный защитный актив, когда на рынке высокий уровень неопределенности и целый спектр геополитических и макроэкономических рисков.

Золотодобытчики РФ ожидают цены на золото в среднесрочной перспективе порядка $1875-1925 за унцию, в долгосрочной - около $1950, следует из результатов опроса, проведенного EY. "Я бы, честно говоря, в долгосрочной перспективе на уровень $2000 не ориентировался, - высказал свое мнение партнер EY Борис Яценко, выступая на форуме Minex (в почти пустом по случаю пандемии зале). - Но я просто озвучил ожидания игроков отрасли. Они считают так. Я даже больше скажу, у нас один из респондентов указал, что в долгосрочной перспективе ожидает уровни $2500".

CFO Polymetal Максим Назимок более сдержан в оценках. "Факторы, которые вынесли цены наверх, возникли очень быстро и очень концентрированно. Вопрос, что будет дальше. Рынкам акций уже видится, что COVID-19 вот-вот куда-то исчезнет, всех вакцинируют. И все мы будем жить счастливо, но реже приезжая в офис. Как будет реагировать золото, мнения разные. С одной стороны, коронавирус вынес его наверх, с другой, что реально повлияло на цену, это сколько денег напечатано - меры денежного стимулирования. Экономика будет восстанавливаться медленнее, чем будет уходить физический риск COVID-19. Насколько все готовы к тому, что мы вернемся к $1500 за унцию? Лично мне $1500 кажется разумной цифрой в долгосрочной перспективе", - рассуждает Назимок.

Тайна цикла

Как напоминает Михаил Лесков, директор по развитию бизнеса Института Геотехнологий, горная отрасль так или иначе циклична, она видела подъемы и спады, рост цен и снижение, интерес инвесторов и их исход.

"Цена встрепенулась не в 2020 году. Это вопрос вкуса, с какого периода вести отчет. Но объективно цена стала отрастать еще в 2017 году. Динамика была скромная, и не все ее заметили, но все-таки цена растет четвертый год", - напоминает глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. По его мнению, период роста уже частично пройден. "Я исхожу из того, что мы находимся в высшей точке цены. Ничего нового в этом процессе для тех, кто прожил в отрасли несколько циклов, нет", - добавляет Кашуба.

Рост цен непосредственно в 2020 году не был связан с цикличностью, считает гендиректор Nordgold Николай Зеленский. "Рост цен на золото напрямую связан с пандемией коронавируса. Она вызвала множество экономических проблем, политика усугубила их, это вылилось в огромные дефициты бюджетов. В результате правительства вынуждены поддерживать искусственно низкие ключевые ставки, что привело к повышению аппетита инвесторов к золоту и росту цен, - говорит Зеленский. - Безусловно, появление успешной вакцины может замедлить рост цены на золото, так как инвесторы будут ждать закономерного восстановления экономической ситуации, сокращения бюджетных дефицитов, и соответствующего роста процентных ставок, что означает возможность получать прибыль не только от инвестиций в золото".

"Однозначно, рост цен - следствие кризиса. Все остальные факторы отошли на второй план. Но именно в этом и опасность, кризис уйдет - начнут корректироваться цены, хотя, возможно, не так быстро, - добавляет CFO Polymetal Назимок. - Мы еще можем увидеть локальные пики, но мне кажется, что фундаментальные факторы (рост денежной массы) уже в цене. А вот скорость и фатальность снижения предсказать сложно - факторы за пределами фундаментального анализа".

"Рост цен - обратная сторона тех процессов, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет: замедление экономики, снижение ставок, рост долга, денежная эмиссия. Пандемия только усугубила эти процессы", - считает глава "Полюса" Павел Грачев.

Всплеск и блеск

Высокие цены на золото заметно оживили российский рынок сделок. С одной стороны, продавцы воспользовались возможностью с выгодой реализовать свои пакеты, как пример - череда вторичных размещений Polymetal на общую сумму $1,5 млрд. С другой стороны, в отрасль потянулись инвесторы, в том числе появились новые крупные игроки (не говоря о буме розничных инвестиций, коснувшемся многих отраслей).

Самой знаковой сделкой 2020 года, наверное, стал выкуп Highland Gold структурами Владислава Свиблова. Сначала Свиблов приобрел 40% акций у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров, потом выставил оферту миноритариям и собрал 94%. Компания ушла с Лондонской биржи, и вскоре в результате принудительного выкупа все 100% акций могут оказаться в руках одного владельца.

В общей сложности Highland Gold была оценена для сделки во внушительные $1,4 млрд, что, по мнению отдельных экспертов, является завышенной ценой, не соответствующей мультипликаторам отечественного рынка. В Highland Gold, вживающейся в роль частной компании, от комментариев отказались.

В феврале, еще накануне основной коронавирусной волны, группа "Южуралзолото" (ЮГК), подконтрольная семье Константина Струкова, купила у Романа Троценко долю в Petropavlovsk. Общая сумма сделки, включая бонды, оценивается примерно в $200 млн. Сейчас ЮГК, сама являющаяся одним из крупнейших золотодобытчиков РФ, владеет около 24% акций Petropavlovsk, замыкающего первую тройку.

Правда, Petropavlovsk в 2020 году чаще попадал в новостное поле не в контексте этой сделки, а в связи с корпоративным конфликтом, разгоревшимся летом. ЮГК и несколько других акционеров проголосовали таким образом, что основатель Petropavlovsk Павел Масловский и еще часть директоров потеряли места в совете. За этим последовал конфликт между временным CEO Petropavlovsk и менеджерами рудников - достаточно грубое противостояние с многочисленными нелестными публикациями в СМИ и привлечением силовиков. В начале декабря пост CEO Petropavlovsk занял новый менеджер - Денис Александров из Highland Gold - и стало казаться, что страсти утихают. Но к Новому году они разгорелись с новой силой, прочно обосновавшись в уголовной плоскости.

Также среди состоявшихся сделок 2020 года заслужили упоминаний обратное поглощение "Амур Золота" шведской компанией Kopy Goldfields, приобретение Романом Троценко контроля в GeoProMining, несколько относительно некрупных продаж Polymetal, покупка Kinross Gold Кайэнмываамской площади.

(Не) время для сделок

"Всплеск на рынке M&A - прямое следствие роста цен. Правда, некоторые новые инвесторы, по моему мнению, зашли достаточно поздно, на пиках цен, веря, должно быть, что золото навсегда уйдет за $2000. Профильные инвесторы подсуетились гораздо раньше и давно купили все, что того стоило", - отмечает Сергей Кашуба.

"Мы сейчас ждем инаугурации избранного президента США Джо Байдена, - продолжает глава Союза золотопромышленников. - Интересно, как поменяется политика Buy American and Hire American ("Покупай американское и нанимай американцев" - протекционистский указ уходящего в отставку Дональда Трампа - ИФ). При всей антитрамповской риторике Байден сохранит это направление или развернет на 180 градусов? Для золота это критический момент. Если риторика изменится, забудем про Америку промышленную - этот и еще какие-то другие факторы двинут цену на золото вниз, и мы в гонке M&A немного приостановимся и задумаемся. Но если дело пойдет по пути тех факторов, которые способствуют продолжению тренда, и золото останется в коридоре $1700-2000 еще на год, все бездумные покупки будут обрушены в 2022 году, и похмелье у нас будет очень тяжелым".

"Высокие цены - это время для трансляции высоких прибылей в дивиденды и одновременной подготовки следующего поколения активов. Точно не M&A - на пике цикла это делать неразумно", - считает CFO Polymetal Максим Назимок.

"Nordgold всегда, независимо от уровня цен, ищет привлекательные активы для приобретения. При этом в период высоких цен рынок активизируется, так как компании становятся более прибыльными, повышается спрос на активы, что влияет и на предложение. Соответственно, возможностей для сделок становится больше, и мы стремимся этим воспользоваться, - говорит глава Nordgold Николай Зеленский. - Я бы не стал рассматривать период высоких цен как нечто, определяющее стратегию компании нашего размера. Над издержками мы работаем всегда, хороший свободный денежный поток позволяет нам инвестировать в портфель проектов развития без оглядки на цены, во всяком случае, пока они колеблются в разумных пределах".

Сам Nordgold весной купил долю в компании Cardinal с проектами в Гане и собирался в ходе оферты консолидировать эту компанию, но вскоре в борьбу за актив включилась китайская Shandong. Конкуренция "взвинтила" котировки Cardinal на Австралийской фондовой бирже и цены предложений. В преддверии Нового года Nordgold объявил, что отказывается от борьбы за Cardinal и продает свою долю Shandong.

Чините крышу, пока солнце

"Если смотреть в целом на приоритеты и тренды, которые сейчас озвучивают компании, это, конечно, инвестиции в ГРР (геологоразведочные работы - ИФ), это увеличение мощностей", - рассказывал Яценко, ссылаясь на итоги опроса EY.

Новый подход к ГРР продолжал в 2020 году развивать Polymetal, наращивая инвестиции в юниорное движение. У компании уже 6 СП с юниорами, и она продолжает рассматривать новые возможности. В общей сложности Polymetal планирует в ближайшие 3 года инвестировать 2,5 млрд рублей в различные юниорные проекты.

Примером фокуса на увеличение мощностей может служить Сухой Лог - в 2020 году "Полюс" пересмотрел параметры этого и без того гигантского проекта: если прежняя оценка подразумевала переработку 30 млн тонн руды и производство 1,6 млн унций золота в год, новая предусматривает переработку 33,2 млн тонн руды и выпуск 2,3 млн унций золота (при этом сопоставимо вырос и прогнозный capex - с $2,3 млрд до $3,3 млрд).

"С точки зрения долгосрочного развития и я, и игроки отрасли довольно оптимистичны: наверное, в текущей ситуации отрасль инвестиционно привлекательна и надо думать действительно о наращивании мощностей, о геологоразведочных работах. Но при этом имея в виду, что отрасль все равно циклична, есть риски снижения цен, поэтому не надо, безусловно, забывать и о контроле за издержками", - продолжает Яценко.

"В 2020 году высокие цены на золото и ослабление курса рубля обеспечили компаниям золотодобывающей отрасли значительный рост выручки. Хотя эти факторы были частично нивелированы расходами, связанными с COVID-19, они оказали отрасли серьезную поддержку в этот непростой год. Мы считаем, что сейчас необходимо придерживаться прагматичного подхода: некоторые игроки могут не обращать внимание на издержки, но, на наш взгляд, сейчас лучшее время для того, чтобы сосредоточиться на операционной эффективности и инвестициях в текущие проекты. Нужно чинить крышу, пока светит солнце. Что касается новых проектов, мы считаем, что они должны проходить консервативную оценку, так же, как и во времена более низких цен на золото", - считает новый глава Petropavlovsk Денис Александров.

План "Б"

Чуть ранее, выступая на Minex, Александров напомнил прошлый период спада цен, когда компании оказались в "ножницах" маржи, были вынуждены бороться с затратами и резать capex. "Сразу скажу, в долгосрочной перспективе, я думаю, что нас все-таки ждет падение цен на металл, потому что у нас есть обратная корреляция с процентными ставками, с LIBOR. LIBOR сегодня на нуле практически. Поэтому у него только один путь - путь наверх. Коли так, то и золото тоже откорректируется. С рублем тоже есть надежда, что он начнет укрепляться в долгосрочной перспективе. И тогда мы опять окажемся в "ножницах", - сказал глава Petropavlovsk

Сегодня же, пока отрасль в хорошем состоянии, маржа высокая и инвесторы готовы вкладываться, надо не пропустить момент, считает Александров: инвестировать разумно в обновление основных средств, строительство новых рудников, автоматизацию.

Михаил Лесков из Института Геотехнологий также призывает не быть "избыточно оптимистичными" и в базовом сценарии исходить из консервативных предпосылок. "Лучше строить план поконсервативнее как план "А", а вот план "Б" иметь на случай, если все будет лучше. Очевидно, что для того, чтобы вовремя собрать последние капли золотого дождя, нужно вовремя иметь, извините, кастрюльку, и ее надо заранее подготовились - вот это и есть план "Б", - говорил Лесков на Minex.

"Высокие цены - это не время для неосмотрительных решений. Золотопромышленникам нельзя поддаваться эйфории, терять контроль над затратами и принимать сомнительные инвестиционные решения, - резюмирует глава "Полюса" Павел Грачев. - Надо помнить о цикличности рынка."