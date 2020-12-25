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Основатель Petropavlovsk задержан по обвинению в растрате 95 млн руб.

Основатель Petropavlovsk задержан по обвинению в растрате 95 млн руб.
Павел Масловский
Фото: Пресс-служба УК "Петропавловск"/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в особо крупной растрате.

Масловскому вменяется растрата денежных средств компании на сумму не менее 95 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Следствие уже обратилось в суд с ходатайством о заключении его под стражу", - добавил собеседник агентства.

Со своей стороны, в Тверском суде Москвы "Интерфаксу" подтвердили, что в ближайшее время начнется судебное заседание по рассмотрению ходатайства об аресте Масловского.

Масловскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Заявление Покровского рудника

Официально подробности уголовного дела в настоящее время не известны. Однако накануне в офисе принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника прошел обыск, и представители рудника говорили, что уголовное дело может касаться сделки 2018 года.

"Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости, - заявил 24 декабря Покровский рудник. - Потерпевшей стороны в деле нет. Независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. У компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершенных сделок".

"Мы не можем комментировать цель обысков, так как мы не видели материала, но, как мы понимаем, они касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний, - заявили накануне в пресс-службе Petropavlovsk. - Однако мы вынуждены напомнить, что собрание акционеров компании этим летом инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора. Тем не менее, мы поддерживаем инициативу органов по установлению истины".

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, спор основных акционеров вылился в противоречия между руководством головной компании и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Павел Масловский Москва Тверской суд

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