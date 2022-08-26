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"Высочайший" увеличил долю в СП с шведской Kopy Goldfields до 63%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) увеличил долю в проекте Красный - СП со шведской компанией Kopy Goldfield - с 51% до 63%.

Как говорится в отчете "Высочайшего" по МСФО, в начале августа он приобрел 540 дополнительных акций Bodaibo Holding Ltd. Эта компания в свою очередь владеет 100% в фирме "Красный" - операторе одноименного проекта в Иркутской области.

В материалах Kopy Goldfields говорится, что во II квартале партнеры согласовали инвестиции в геологоразведку на этом проекте в 2022 году в размере 178 млн рублей.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии. Крупнейшими акционерами являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock.

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме.

Kopy Goldfields до недавнего времени занималась только геологоразведкой, в основном в Иркутской и Амурской областях, но в результате объединения с "Амур Золотом" она получила действующее производство на территории Хабаровского края и вошла в топ-30 российских золотодобытчиков.

Высочайший Kopy Goldfields Швеция Красный Bodaibo Holding Иркутская область Амур Золото Хабаровский край
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