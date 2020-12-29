ВТБ заявил о намерении банкротить "дочку" "Открытие холдинга"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ уведомил о намерении банкротить ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга"), на балансе которого находится алмазодобывающая компания "АГД-Даймондс".

Соответствующее уведомление было размещено на сайте "Федресурса" (ЕФРСБ, fedresurs.ru).

Арбитражный суд Москвы в конце ноября удовлетворил иск ВТБ о взыскании с ОПИ $873 млн по кредиту, выданному на покупку АГД.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан ОПИ за $1,45 млрд в 2017 году. Сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит дочерней компании "Открытие холдинга" на $873 млн.

В начале июля ВТБ сообщил, что ОПИ перестала исполнять обязательства по кредиту. Этот факт, а также попытка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) развернуть сделку, вынудили ВТБ подать иск к ОПИ с требованием вернуть кредитные средства.

"Этот клиент вышел на просрочку во втором квартале, даже в банковской статистике видим, как просрочка (выросла - ИФ) по валютному кредитованию в Российской Федерации в силу размера кредита. Мы сознательно не стали реструктуризировать этот кредит, понимая, что это является в том числе и дополнительным основанием закрепить свое право на залог и усложнить нашим оппонентам любые операции по его изъятию у нас", - говорил в августе член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ФАС весной потребовала в суде развернуть сделку. Как выяснила спустя три года антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению ведомства, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС.

Ведомство требует в суде развернуть сделку, но при этом допускает урегулирование вопроса в досудебном порядке. Сейчас ФАС прорабатывает условия мирового соглашения по иску об оспаривании покупки АГД.

"У нас очень прочная юридическая позиция здесь. Только у нас юридическая позиция, больше ни у кого ее нет. (...) Поэтому вот в этой ситуации мы говорим, либо нам деньги возвращайте (...), либо мы должны получить всю сумму затраченных денег, либо мы забираем этот актив и начинаем производить сами алмазы", - говорил в начале декабря глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, если банк заберет АГД себе, то может рассчитывать на возврат денег в перспективе 5-7 лет

"Кстати, у нас есть интересанты на покупку, несколько человек, известных, кстати, людей. Поэтому мы можем и перепродать", - отметил глава ВТБ.