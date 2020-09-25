Столичный арбитраж рассмотрит иск ФАС по "АГД-Даймондс" 7 декабря

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Федеральной антимонопольной службы об оспаривании сделки с акциями алмазодобывающей компании "АГД-Даймондс", следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Предварительное заседание по иску ФАС к ООО "Открытие промышленные инвестиции" и "НК "ЛУКОЙЛ" назначено на 7 декабря.

В конце августа Четырнадцатый апелляционный суд (Вологда) оставил в силе решение Арбитражного суда Архангельской области передать дело об оспаривании сделки с акциями алмазодобывающей компании "АГД-Даймондс" на рассмотрение Арбитражным судом Москвы. Против передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы возражала ФАС.

Иск о пересмотре сделки по покупке "АГД-Даймондс", состоявшейся в 2017 году, ФАС подала в конце мая.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" (дочерняя компания "Открытие холдинга") за $1,45 млрд.

По мнению антимонопольной службы, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров - бизнесмена Михаила Паринова и бывших топ-менеджеров банка "Открытие" Дмитрия Ромаева и Евгения Данкевича. Все трое владели миноритарными долями в компании, однако в совокупности с пакетами других бенефициаров со вторым паспортом они составляли контроль, а значит, при согласовании сделки со стратегическим активом чиновников ввели в заблуждение, считает антимонопольное ведомство.

ФАС в иске также указала, что цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момента был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.