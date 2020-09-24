Суд перенес на 26 ноября заседание по иску ВТБ на $873 млн к структуре "Открытие холдинга"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска ВТБ о взыскании с компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга") $873 млн по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика "АГД-Даймондс", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд в 2017 году. Сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит ОПИ на $873 млн.

В начале июля ВТБ сообщил, что ОПИ перестала исполнять обязательства по кредиту. Этот факт, а также попытка ФАС развернуть сделку, вынудили ВТБ подать иск к ОПИ с требованием вернуть кредитные средства.

ФАС в конце мая подала иск о пересмотре сделки по покупке АГД. Как выяснила спустя три года антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подал банк "Траст", который является крупнейшим кредитором компании.

Банк "Траст" ходатайствовал об участии в процессе между ВТБ и ОПИ в качестве третьего лица.

"Банк "Траст" является крупнейшим кредитором "Открытие холдинга", в случае удовлетворения этого иска и взыскания с ОПИ суммы долга по договору в пользу ВТБ, размер конкурсной массы холдинга может измениться. Равным образом как и в случае отказа в удовлетворении иска: "Открытие холдинг" вправе распределить среди своих кредиторов акции "АГД-Даймондс" либо долю в самом ОПИ для погашения требований кредиторов", - заявил в суде представитель "Траста".

Он обратил внимание на то обстоятельство, что ВТБ владеет 10% акций "Открытие холдинга".

"Одновременно с этим ОПИ - дочернее обществе "Открытие холдинга" - возражает против вступления в дело материнского общества, не спорит по составу и размеру долга. На наш взгляд, эта ситуация выглядит достаточно странно. Просим обратить ваше внимание на процессуальный документ от Росфинмониторинга, который (фигурирует - ИФ) в иных делах с участием "Открытие холдинга". Росфинмониторинг обращает внимание на аномалии, которые существуют в правоотношениях", - указал юрист "Траста"

Представитель ОПИ в ходе заседания предоставил ходатайство о приобщении к делу выписки по рублевому счету и счету в евро, которое подтверждает, что у компании в настоящее время нет средств для погашения задолженности.

Суд в четверг удовлетворил ходатайство "Открытие холдинга" о привлечении к делу в качестве третьего лица, отказав в аналогичных ходатайствах крупнейшим кредиторам холдинга - банку "Траст" и компании РКТ (представляет интересы держателей облигаций холдинга). Суд также привлек Росфинмониторинг к участию в деле в качестве третьего лица.