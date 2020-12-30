Brent подорожала до $51,25 на данных о снижении запасов в США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе.

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в среду составляет $51,25 за баррель, что на $0,16 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,23 (0,5%) - до $51,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,23 за баррель, что на $0,23 (0,48%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,38 (0,8%) - до $48 за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавируса. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики, принятого в США, пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

"Крупные прямые выплаты американцам могли бы оживить спрос на нефть, - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. - Без дополнительных стимулов, спрос будет тормозить. Это то, что сдерживает цены на нефть в данный момент".