Доллар подешевел на 38 копеек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к бивалютной корзине в среду утром на "Московской бирже" на надеждах на продолжение восстановления рынков в следующем году.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,53-73,77 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел н 38,25 копейки, до 73,66 рубля. Евро подешевел на 23,25 копейки до 90,44 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевелана 31,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,26 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро в последний торговый день года благодаря надеждам на сохранение аппетита к риску на рынках в следующем году и укрепляющейся нефти.

Тем временем, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Американские Минфин и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе. По данным API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,53% - до $51,13 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,55%, до $47,88 за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.