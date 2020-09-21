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LVMH подала заявку на одобрение сделки с Tiffany в ЕС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE запросил у антимонопольных властей Евросоюза разрешение на покупку американской Tiffany & Co.

"Восемь из десяти необходимых антимонопольных разрешений уже были получены. LVMH ожидает получить одобрение от Европейской комиссии и Тайваня до дедлайна 24 ноября", - сообщается в пресс-релизе французской компании.

Ранее Tiffany подала на LVMH в суд в штате Делавэр. По мнению Tiffany, LVMH не предприняла необходимых действий для получения одобрений сделки регуляторами. В LVMH назвали эти обвинения безосновательными. После этого французский производитель товаров запланировал иск против Tiffany, обвинив американскую компанию в неэффективности управления во время кризиса.

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LVMH в начале сентября сообщила, что не сможет завершить покупку Tiffany при нынешних обстоятельствах. В обоснование своего решения LVMH, в частности, привела запрос Tiffany о переносе крайнего срока закрытия сделки с 24 ноября на 31 декабря.

По условиям соглашения, заключенного компаниями в ноябре 2019 года, LVMH планировала заплатить за Tiffany $16,2 млрд.

Акции LVMH в понедельник дешевеют на 1%.

LVMH Tiffany

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