Хорватия начала эксплуатацию терминала СПГ с приема газа из США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Хорватия с 1 января нового года начала коммерческую эксплуатацию терминала по приему сжиженного природного газа на острове Крк, сообщает LNG Hrvatska doo.

Первую партию СПГ на новый терминал привез танкер Tristar Ruby с американского завода в Cove Point.

Платформа Gas Infrastructure Europe с 1 января 2021 года отображает данные о поступлении газа с терминала LNG Croatia в европейскую газотранспортную систему: за первый день было принято 4 млн куб. м газа.

Основой плавучего терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, конвертированное из бывшего в употреблении судна-газовоза Golar Viking. Оно построено еще в 2005 году на корейской верфи Hyundai Heavy Industries, а в 2020 году было дооснащено на верфях в Китае и Хорватии (Viktor Lenac).

Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) и Plinacro d.o.o. (15%).

Первоначально мощность терминала заявлялась на уровне 6-4 млн тонн в год, в итоге его конфигурация была пересмотрена до 2,6 млн т в год. Хорватия потребляет в год всего 2,9 млрд куб. м млрд куб. м (данные справочника BP за 2019 год), при этом почти весь этот объем обеспечил "Газпром" - 2,821 млрд куб. м. Поэтому перспективы загрузки терминала увязывались с возможностями поставок в соседние страны - Венгрию и даже Украину.

"Оператор ГТС Украины" вместе с венгерским оператором ГТС работает над созданием гарантированных мощностей для транспортировки газа с этого терминала на Украину. Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит энергетическую безопасность, написал в своем фейсбуке глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.