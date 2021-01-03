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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
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Что произошло за день: воскресенье, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 24 150 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе, за сутки от инфекции умерли 504 человека.

- Более чем 365 физических и юридических лиц из РФ попали под санкции США при администрации Дональда Трампа. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что "никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России".

- В Армении подтвердили гибель 3 300 военных в карабахском конфликте. Такие данные озвучило министерство здравоохранения республики.

- В Египте разрешили применение вакцины китайской компании Sinopharm от COVID-19. В Минздраве страны сообщили, что прививать граждан должны начать позднее в январе.

- Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича.

- Хорватия начала эксплуатацию терминала СПГ на острове Крк. Первую партию сжиженного природного газа сюда доставили из США.

- Прощание с артистом Владимиром Кореневым пройдет 5 января. Церемония состоится в Электротеатре Станиславский в Москве. Его похоронят на Введенском кладбище.

- В Москве сотрудники банков и бюджетники получат возможность привиться от COVID-19. Запись на вакцинацию для них откроется в столице с 4 января.

- Россия в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею сыграет с Канадой. Матч пройдет в ночь на 5 января.

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