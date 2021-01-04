Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже за 2020 год вырос в 10 раз

Этот показатель по итогам года достиг $167,29 млрд

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам 2020 года составил $167,29 млрд, что в 10 раз больше, чем в 2019 году ($16,73 млрд), говорится в сообщении биржи.

Количество активных счетов инвесторов за год увеличилось в 7 раз и превысило 608,77 тыс., а количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам составило 750,31 тыс. (увеличение в 6,3 раза).

В 2020 году в режиме основных торгов инвесторы заключили 203,01 млн сделок. Стоимостной объем средней сделки составил $824,02.

"В течение 2020 года интерес инвесторов был распределен по всему спектру ценных бумаг, доступных на торгах, поэтому объем торгов имел широкую диверсификацию и низкую концентрацию оборота в одном инструменте. Значительный рост объема торгов какой либо бумаги, как правило, был обусловлен корпоративными событиями, связанными с эмитентом", - отмечается в сообщении. По итогам прошлого года доля топ-20 инструментов по объему торгов составила 61%, а доля топ-50 - 74%.

В пятерку лидеров по обороту вошли Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-банк, БКС и "Фридом финанс".

При этом объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов по итогам декабря 2020 года составил $31,59 млрд, что на 25,3% больше, чем в ноябре ($25,21 млрд). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился в 15 раз ($2,08 млрд в декабре 2019 года).

Среднедневной объем торгов в декабре увеличился на 13,9% по сравнению с ноябрем и достиг $1,44 млрд. Количество сделок составило 31,48 млн.

По итогам декабря были зафиксированы рекорды клиентской активности. Количество активных счетов выросло на 8,7%, до 608,77 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с ноябрем на 12,1%, достигнув 750,31 тыс.

"По итогам декабря доля Санкт-Петербургской биржи в общем объеме торгов акциями, депозитарными расписками и паями в России превысила 49%. Это важное событие на российском рынке, которое говорит о высоком спросе со стороны инвесторов на разнообразие инструментов и диверсификацию портфелей. Мы продолжим реализацию стратегии, направленной на расширение спектра инвестиционных инструментов для инвесторов, а также на совершенствование торгово-клиринговых и расчетных сервисов для наших партнеров - участников торгов", - отметил гендиректор биржи Евгений Сердюков, слова которого приводятся в сообщении.

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. Количество ценных бумаг международных эмитентов на торгах в 2020 году увеличилось на 22%, до 1523 инструментов, среди которых акции, депозитарные расписки и еврооблигации.