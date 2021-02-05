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Частные инвесторы переносят столицу торговли акциями из Москвы в Петербург. Обзор

Частные инвесторы переносят столицу торговли акциями из Москвы в Петербург. Обзор
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" впервые в истории сумела обогнать "Московскую биржу" по обороту торгов акциями. Это случилось в январе, причем с перевесом сразу на 20%. Победу питерской бирже в этом негласном соревновании обеспечили молодые частные инвесторы, которые еще в прошлом году заинтересовались американскими акциями. Поэтому, как отмечают эксперты, январский прецедент скорее не случайность, а тренд, из-за которого "Мосбирже" понадобится активнее развивать свою продуктовую линейку, чтобы не проиграть в борьбе за инвестора.

Открытие Америки

Согласно данным "Московской биржи", объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в январе 2021 года составил 2,25 трлн рублей (это больше показателя января 2020 года на 50%). Биржа специализируется на торговле российскими бумагами, иностранные начали торговаться лишь в прошлом году и сейчас их 55 штук, поэтому вклад этих инструментов в общие объемы торгов не такой значительный - 45 млрд рублей (однако это больше декабря 2020 года на 31%).

В свою очередь "Санкт-Петербургская биржа", на которой торгуется 1,523 тыс. бумаг, смогла в январе получить показатель по объему торгов акциями и расписками немногим более $36 млрд. Это почти на $6 млрд больше, чем у "Мосбиржи" ($30,2 млрд), если пересчитывать по среднему курсу Банка России за январь (74,39 рубля за доллар).

Банк России уже не раз отмечал возросшую конкуренцию бирж в части торговли акциями. Доля "Санкт-Петербургской биржи" в структуре торгов долевыми бумагами активно росла: если на середину 2019 года она составляла всего 4%, то по состоянию на конец 2020 года выросла до 50%. Однако по количеству уникальных брокерских счетов "Мосбиржа" пока выигрывает у своего конкурента: 9,4 млн на конец января против 5,6 млн у "Санкт-Петербургской биржи".

"Американский рынок акций - самый крупный в мире, на нем представлены компании из разных секторов, разной капитализации, в том числе и самые известные в мире компании. В этой связи ожидаемо, что интерес к иностранным акциям будет увеличиваться и дальше, особенно с учетом того, что в условиях массового притока розничных инвесторов на российский фондовый рынок спрос на различные инструменты для инвестирования будет только расти", - говорит исполняющий обязанности директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой.

Везение или тренд?

На самом деле тренд по росту оборотов торгов иностранными акциями зародился еще год-полтора назад, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса "Финам" Дмитрий Леснов. "Это произошло потому, что почти все обороты на "Санкт-Петербургской бирже" - это обороты иностранных ценных бумаг, интерес к которым вырос вместе с ценами акций на этом рынке. И есть все основания полагать, что американские индексы и акции в ближайший год продолжат штурмовать свои новые максимумы", - считает он.

Можно говорить о долгосрочности этой тенденции, согласен главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов. Как минимум в силу того, что капитализация глобального фондового рынка значительно больше любого из отдельных рынков, а именно доступ к глобальным рынкам является в текущий момент преимуществом "Санкт-Петербургской биржи".

К тому же в оборотах на питерской бирже наибольшую долю составляют частные инвесторы, которые в 2020 году активно интересовались иностранными бумагами, особенно на росте котировок. Среди приходящих на фондовый рынок большое число молодежи, которая проявляет значительный интерес к всемирно известным компаниям, таким как Apple, Google, и зачастую по этому принципу выбирает акции в свой портфель, отмечает Яровой. А на "Санкт-Петербургской бирже" как раз и представлено большее количество ценных бумаг международных компаний, которые знакомы молодежи.

Большинство новых клиентов действительно гораздо больше интереса проявляют к иностранным ценным бумагам, обращают внимание в БКС. Кроме того, на рынок выходит новое поколение инвесторов, которые предпочитают "цифровать" с мобильных устройств. Таким инвесторам в среднем менее 40 лет, они сильнее глобализованы. В повседневной жизни они потребляют больше цифровых продуктов и интересуются секторами, которые эти продукты производят. "На "Московской бирже" IT-сектор представлен несколькими компаниями, тогда как на Западе количество таких компаний превышает несколько сотен. Но нельзя не отметить влияние январских событий - громкие новости о нескольких американских акциях (самый громкий GameStop), что могло дополнительно привлечь внимание инвесторов", - считают в компании.

Москва vs Питер

Частные инвесторы могут как помочь "Санкт-Петербургской бирже" вырваться вперед по оборотам торгов, так и заставить ее проиграть, потому что зависят от законов рынка. "Эта тенденция (по росту оборотов торгов иностранными акциями - ИФ) может продолжиться до существенной коррекции S&P 500 и Nasdaq, говорит инвестиционный стратег компании "Алор брокер" Павел Веревкин.

"Молодое поколение избалованно длительным циклом "бычьего" рынка, в таких условиях складывается впечатление, что акции крупных и популярных компаний растут всегда. Осознание может прийти во время очередного кризиса, когда наступит "медвежья" фаза рынка, на которой очень мало кто сможет торговать в старой парадигме. Большие потери на фондовом рынке могут поумерить аппетиты новых инвесторов", - считает он.

Среди возможных препятствий на пути волны роста оборотов "Санкт-Петербургской биржи" БКС называют и потенциальные законодательные ограничения на инвестиции в иностранные инструменты.

Леснов обращает внимание, что "Московская биржа" также запустила торги иностранными бумагами, поэтому обгонять ее будет чуть сложнее. Победа в соревновании двух бирж будет зависеть от активности реализации проектов "Мосбиржи" по расширению доступа к инструментам с глобальных рынков.

Ранее глава биржи Юрий Денисов заявлял, что торговая площадка планирует до конца 2021 года допустить к торгам еще более 200 акций иностранных эмитентов. К тому же, как отмечал член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич, "Московская биржа" рассматривает возможность допуска к торгам не только акций американских компаний из индекса S&P 500, но и бумаг из других юрисдикций, если будет интерес со стороны клиентов.

"Санкт-Петербургская биржа" также не намерена сдаваться. В планах - расширение торговой линейки инструментов из европейских и азиатских стран, развитие линейки индексов и индексных торгуемых продуктов, а также запуск торгов российскими ценными бумагами и деривативами.

Санкт-Петербургская биржа Московская биржа

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