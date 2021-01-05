Нефть подешевела на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent составила $50,97 за баррель

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник в связи с тревогами по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 во вторник составляет $50,97 за баррель, что на $0,12 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (1,4%) – до $51,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,55 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,9 (1,9%) – до $47,62 за баррель.

"Повторное введение локдаунов в мире для защиты от мутации коронавируса будет представлять собой самый существенный риск в краткосрочной перспективе для возвращения к нормальной ситуации, при которой наблюдается спрос на нефть", - говорит старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Участники рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+.

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 по Москве), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения – увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.