Рубль возобновил снижение вслед за нефтью

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" во вторник утром; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине после небольшого укрепления в первую минуту торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,99-74,50 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс составил 74,395 руб./$1 (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,265 руб./EUR1 (+30,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,93 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 47,18 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается по отношению к доллару и евро на старте торгов 5 января, отыгрывая, прежде всего, падающие второй день подряд цены на нефть. В свою очередь котировки нефти снижаются во вторник утром в связи с тревогами участников рынка по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, а также неопределенностью с объемами добычи нефти странами ОПЕК+, начиная с февраля.

Нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 по Москве во вторник составила $50,87 за баррель, что на 0,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,4% - до $51,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,49 за баррель, что на 0,27% ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились на 1,9% - до $47,62 за баррель.

Продолжение встречи ОПЕК+

Участники нефтяного рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+. Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 по Москве), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии. Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне. Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.