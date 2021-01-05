Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips вслед за упавшими индексами в США и подешевевшей нефтью на фоне опасений ужесточения карантинных мер и в ожидании решения стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1-1,2%, при этом лидируют в откате бумаги "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3318,42 пункта (-1%), индекс РТС - 1407,26 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже"снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 74,12 рубля (-0,21 рубля), золото стоит $1944,7 за тройскую унцию (-0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,7%), Сбербанка (-1,4% и -1% "префы"), "Интер РАО" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%), UC Rusal (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,2%).

В США индексы акций в первый день торгов января закрылись снижением на 1,3-1,5% на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. На предыдущих торгах 31 декабря индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Многие инвесторы ожидают ускорения экономической активности в 2021 году на фоне вакцинации и возобновления деятельности бизнесов, однако признают, что путь к восстановлению, вероятно, будет долгим и неоднородным, пишет газета The Wall Street Journal.

Вакцинация в США замедлилась из-за проблем с поставками препаратов, сообщает CNBC. Помимо этого, в стране продолжается распространение коронавируса, что вызывает опасения по поводу темпов восстановления экономики в 2021 году. С начала пандемии в США было выявлено более 20 млн случаев COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В стране также было зафиксировано несколько случаев заражения новой разновидностью коронавируса.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) прекратила процесс делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний, о котором она сообщила накануне. В уведомлении биржи говорится, что она приняла такое решение "для дальнейших консультаций" с американскими регуляторами, но не сообщила других подробностей, повлиявших на изменение первоначальных планов.

Участники рынков ждут второго тура выборов в американском штате Джорджия. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Нефть

Нефть утром во вторник дешевеет на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+; цена Brent и находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $50,88 за баррель (-0,4% и -1,4% накануне), февральская цена WTI - $47,49 за баррель (-0,3% и -1,9% в понедельник).

Участники рынка ждут продолжения встречи министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 по Москве), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.