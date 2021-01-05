ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса, продолжат переговоры во вторник

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в понедельник не смогли договориться об уровнях добычи в феврале, позиции лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - кардинально разошлись. Встреча перенесена на вечер вторника на 17:30.

ОПЕКОВСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ

Компромисс, найденный в декабре относительно уровня добычи ОПЕК+ с января 2021 года, оказался хрупким. Тогда Саудовская Аравия предложила на 3-6 месяцев продлить ограничения по добыче в 7,7 млн б/с, которые с января должны были быть ослаблены на 2 млн б/с. Однако ряд стран, в частности, Россия, Казахстан и ОАЭ, высказались за компромиссное решение - все-таки нарастить добычу, но постепенно.

Переговоры проходили довольно тяжело - в выходные, переносились на несколько дней, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулази бен Сальман даже совершил демарш, отказавшись выступать вместе с Россией сопредседателем на заседании.

В результате было принято решение выходить на увеличение в 2 млн б/с постепенно - с января 2021 года повысить добычу на 0,5 млн б/с, а затем собираться каждый месяц и решать об уровнях производства на следующий месяц.

"С учетом фундаментальных факторов нефтяного рынка и прогноза на 2021 год, министры согласились подтвердить текущие обязательства Декларации о кооперации от 12 апреля 2020 года (..) по постепенному возвращению 2 млн б/с, учитывая анализ рыночных условий", - говорилось в пресс-релизе по итогам заседания.

Таким образом, с января ограничения добычи снижались с 7,7 до 7,2 млн б/с. "Участники также согласились проводить министерские встречи ОПЕК+ каждый месяц, чтобы оценивать рыночные условия и принимать решения о дальнейших корректировках добычи на следующий месяц, при этом дальнейшие корректировки не могут превышать 0,5 млн б/с", - также сообщалось в релизе.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Не исключено, что Россия и Саудовская Аравия разошлись в понимании достигнутых договоренностей. Если Россия понимала, что "дальнейшие корректировки" обязательно будут, но вопрос, насколько сильными, то Саудовская Аравия - что корректировки будут или не будут в принципе в зависимости от рыночной ситуации.

Другой вариант, что стороны расходятся в понимании оценки рыночной стабильности или нестабильности.

Как говорил в начале декабре вице-премьер РФ Александр Новак, "будут проводиться ежемесячные встречи, начиная с января месяца, для оценки состояния рынка и принятия решения по изменению уровня добычи на следующий месяц. Решения будут приниматься ежемесячно, учитывая реальную ситуацию на рынке, для того, чтобы быть более точными и учитывать то, что будет к тому моменту влиять на рынок, как позитивно, так и негативно, чтобы баланс спроса и предложения рассчитывался более точно. Поэтому решения могут быть разными. При этом мы исходим из того, что корректировка, то есть каждое изменение будет происходить не более чем на 500 тыс. б/с ежемесячно", - отметил Новак.

В конце декабря вице-премьер РФ заявил журналистам, что РФ поддержит увеличение, "если ситуация будет нормальная, стабильная". "Потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января", - отметил он.

УВЕЛИЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОДЛИТЬ

Сложности, которые ожидают министров в понедельник, стали вырисовываться еще накануне - консенсус не был достигнут в ходе технического комитета ОПЕК+ в воскресенье. В результате для дополнительных консультаций министров понадобилось отложить заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Но и в ходе JMMC, где лидерами также являются Россия и Саудовская Аравия, консенсуса не получилось. Как сообщали источники "Интерфакса", Россия выступала за рост добычи, Саудовская Аравия - за сохранение январских квот.

Вопрос был вынесен на всеобщее обсуждение. В своем вступительном слове министр энергетики Саудовской Аравии, не побоявшись прослыть пессимистом или нытиком (killjoy), призвал страны ОПЕК+ к осторожности в своих действиях, поскольку спрос на нефть еще достаточно хрупок.

Новак же выразил надежду, что ОПЕК+ сможет принимать решения о восстановлении добычи с учетом ситуации на рынке.

Как заявил Абдулазиз бен Сальман, ограничения ОПЕК+ по добыче нефти помогли "пройти долгий путь к восстановлению баланса на мировых нефтяных рынках после потрясений прошлого года". "Но теперь, когда мы видим свет в конце туннеля, мы должны любой ценой избежать соблазна ослабить нашу решительность", - подчеркнул глава Минэнерго КСА.

Он отметил, что с появлением вакцины на рынок вернулся оптимизм, напомнив свои слова, что вакцинация будет единственным наиболее важным фактором восстановления экономики, что приведет к устойчивому повышению спроса на нефть".

"Но, рискуя показаться пессимистом, я хочу призвать к осторожности даже в этой в целом оптимистичной среде. Уровень неопределенности в мире остается высоким. Мировой спрос на нефть по-прежнему намного ниже уровня начала года. Спрос на транспортное топливо, в частности на авиатопливо, особенно хрупок. Беспокоит и является непредсказуемым появление новых вариантов заболевания. Во многих частях мира, где уровень инфицирования вызывает тревогу, вводится новая волна карантинов, что неизбежно повлияет на темпы экономического восстановления в этих странах", - предостерег министр Саудовской Аравии.

"Поэтому я призываю вас сегодня не принимать как должное прогресс, которого мы добились как группа за последний год. Не рискуйте всем, чего мы достигли, ради сиюминутной, но иллюзорной выгоды. Я призываю не только к осторожности, но и к чувству ответственности, потому что наша работа еще не сделана, и предстоит еще много напряженных усилий. Мы должны сохранять бдительность и проявлять активность перед лицом любых нежелательных событий", - заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии.

Новак в свою очередь также обратился к министрам: "Надеюсь, что в 2021 году мы всё-таки увидим восстановление спроса, в том числе, в результате вакцинации, которая уже происходит во многих странах, вакцинация населения".

"И, конечно, надеемся, что мы постепенно будем с вами, используя разные механизмы и инструменты, которые уже себя зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться", - сказал он.

"Очевидно, что сегодня наблюдаем большие неопределенности, и поэтому мы договорились в ежемесячном режиме мониторить ситуацию. И это очень важно, поскольку все 4 года существования нашей декларации о сотрудничестве мы проявляли беспрецедентную дальновидность и гибкость в отношении принимаемых нами решений", - сказал также Новак.

В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Последовавшая далее перекличка дала понять, что за увеличение добычи еще на 0,5 млн б/с с февраля выступили только Россия и Казахстан. Азербайджан занял нейтральную позицию.

После этого был объявлен перерыв, перед которым, как сообщил иранский журналист Реза Занди, который следит за закрытым заседанием в режиме нон-стоп, министр Саудовской Аравии сказал, что у него "есть в кармане фантастическое предложение".

Как сообщают, источники "Интерфакса", этим предложением стал перенос встречи на завтра.

После часового перерыва это предложение озвучил министр Азербайджана Пярвиз Шахбазов. И через несколько минут решение о переносе было принято, потому что консенсус так и не появился. Как подчеркнул министр нефти Ирана Бижан Зангане, сейчас на столе переговоров два кардинальных предложения - увеличивать добычу или нет, а решение может быть принято только при полном консенсусе.

Заседание состоится 5 января в 17.30 по московскому времени.

В марте 2020 года в ходе переговоров ОПЕК+ случилась похожая ситуация - Россия и Казахстан выступили против усиления ограничений по добыче на фоне развития пандемии COVID-19, в результате сделка распалась, а цена на нефть обвалилась.

Буквально пару недель назад Абдулазиз бен Сальман принимал Новака у себя в Эр-Рияде, и стороны заверили прессу, что привержены сделке ОПЕК+.

Как говорилось в распространенном государственным агентством Саудовской Аравии совместном заявлении сторон, Россия и Саудовская Аравия отметили эффективность двухстороннего сотрудничества между двумя странами, а также в рамках соглашения ОПЕК+ и подчеркнули важность соблюдения условий сделки по сокращению добычи нефти между всеми ее участниками.

Новак и Абдулазиз бен Сальман признали "эффективность активного двустороннего сотрудничества между двумя странами, а также их двустороннее и многостороннее сотрудничество с другими странами-участницами соглашения ОПЕК+ по укреплению стабильности глобальных нефтяных рынков во время пандемии COVID-19", подчеркнули "важность сокращения добычи нефти и компенсации ее перепроизводства странами-участницами, а также важность продолжения тщательного мониторинга рынка и проактивных действий для корректировки поставок (сырья-ИФ) с учетом потребностей нефтяного рынка для его скорейшей стабилизации".

Новак позднее заявлял, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти эффективна и приносит свои плюсы. "В настоящее время подписано соглашение на период до мая 2022 года. Если спрос будет восстанавливаться быстрее, и рынок восстановится, это будет откорректировано. Но в целом мы продолжим совместную работу с нашими партнерами из разных стран, потому что считаем, что она приносит пользу нашим странам, государствам. И не только тем, кто участвует в сделке, а для мирового нефтяного рынка", - заверил он.

Не исключено, что до завтрашнего вечера состоятся закрытые переговоры, которые позволят прийти к какому-то обоюдовыгодному решению.