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Нефть начала дорожать на ожиданиях возобновления переговоров ОПЕК+

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник в ожидании возобновления переговоров ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 во вторник составляет $51,43 за баррель, что на $0,34 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,01 за баррель, что на $0,39 (0,82%) выше уровня предыдущих торгов.

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 по Москве), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения – увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

"Нефтяные бенчмарки отыгрывают снижение понедельника на фоне надежд на то, что баланс сил в ОПЕК+ позволит сохранить уровень добычи неизменным в феврале", - считает рыночный аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует S&P Global Platts.

В то же время, эксперт отмечает, что рост нефтяных цен сдерживается из-за ужесточения карантинных мер в некоторых крупных экономиках. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в понедельник о решении ввести режим самоизоляции на всей территории Англии. Ожидается, что власти Германии продлят локдаун до конца января.

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