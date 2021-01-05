CEO Qualcomm Молленкопф покинет свой пост 30 июня

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Qualcomm Inc Стивен Молленкопф покинет свой пост 30 июня 2021 года, сообщила компания.

Новым CEO Qualcomm, одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, станет нынешний президент компании Кристиано Амон, кандидатура которого была единогласно поддержана членами совета директоров.

Молленкопф проработал в Qualcomm в общей сложности 26 лет и возглавляет компанию с 2014 года.

Амон, занимающий пост президента Qualcomm два года, отвечает в компании за операции в сфере выпуска полупроводникового оборудования.

В сообщении Qualcomm отмечается, что Молленкопф останется стратегическим советником в компании на неопределенное время.

Акции Qualcomm прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. За последний год их стоимость выросла на 67%.