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Qualcomm увеличила квартальную прибыль более чем вдвое

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводников Qualcomm увеличил квартальную чистую прибыль более чем вдвое.

По итогам финансового квартала, который завершился 27 июня, чистая прибыль компании составила $2,03 млрд, или $1,77 в расчете на акцию, по сравнению с $845 млн, или $0,74 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,92 на акцию по сравнению с $0,86 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Qualcomm выросла на 65% в годовом выражении, до $8,06 млрд с $4,89 млрд. Выручка без учета инвестиционного сегмента Strategic Initiatives, которую оценивают аналитики, выросла до $8 млрд с $4,89 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,68 на акцию, выручку - в $7,53 млрд. Сама Qualcomm ожидала прибыль в $1,55-1,75 на акцию при выручке в $7,1-7,9 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, увеличилась на 57%, до $3,86 млрд. Продажи чипов для антенн мобильных устройств увеличились более чем вдвое, до $957 млн.

По прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов в четвертом финансовом квартале составит $2,15-2,35 на акцию, выручка - $8,4-9,2 млрд. Аналитики оценивают прибыль в $2,03 на акцию при выручке в $8,46 млрд.

Котировки акций Qualcomm выросли на 2,8% в ходе дополнительных торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 6,5% и составляет сейчас около $159 млрд.

Служба финансово-экономической информации

Qualcomm США

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