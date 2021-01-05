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Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цена нефти WTI поднялась выше отметки в $50 за баррель впервые с февраля прошлого года на торгах во вторник на новостях о том, что страны ОПЕК+ договорились об уровнях добычи нефти на февраль.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи ОПЕК+, Россия и Казахстан в следующем месяце немного увеличат добычу нефти - на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, в то время как Саудовская Аравия добровольно сократит производство.

Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI подскочила в ходе торгов до $50,05 за баррель, однако быстро опустилась с этой отметки. По данным на 19:50, контракты торгуются на уровне $49,59 за баррель, что более чем на 4% выше итогового уровня предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $52,87 за баррель, что на $1,78 (3,48%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

"Собственно, цены на нефть подошли к доковидным уровням, - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. - Возможно, мы увидим приток на рынок спекулятивных инвесторов, которые очень ждали подъема стоимости WTI выше круглой отметки в $50 за баррель".

нефть WTI

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