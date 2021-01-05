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Россия в феврале увеличит добычу нефти на 65 тысяч б/с

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - ОПЕК+ договорились об уровнях добычи нефти на февраль, сообщают СМИ со ссылкой на делегатов.

Так, предполагается, что Россия и Казахстан в следующем месяце немного увеличат добычу нефти – на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, в то время как Саудовская Аравия добровольно сократит производство.

Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.

Россия и Казахстан в марте, как и в феврале, увеличат добычу нефти на 75 тыс. б/с. Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, близкие к переговорам. В Минэнерго Казахстана подтвердили эту информацию.

Так, Россия в следующие два месяца нарастит добычу на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с.

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