За год работы "Турецкого потока" его загрузка выросла в 2,2 раза

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - За первый год работы газопровода "Турецкий поток" его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза, приводит "Газпром" комментарий председателя правления концерна Алексея Миллера.

По подсчетам "Интерфакса", за год по новому маршруту было транспортировано около 12 млрд куб. м топлива, которые раньше шли через территорию Украины.

В пятницу исполняется один год со дня торжественной церемонии запуска морского газопровода "Турецкий поток", состоявшейся в Стамбуле с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В посвященном этому событию обращении Миллер сказал, что "Турецкий поток" надежно транспортирует российский газ через Черное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Как он отметил, Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году нарастили закупку газа у "Газпрома".

О строительстве газопровода "Турецкий поток" было объявлено в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года, а реализация проекта была начата после подписания межправительственного соглашения между Турцией и Россией 10 октября 2016 года.

Трубопровод состоит из двух параллельных ниток общей пропускной способностью 31,5 млрд куб. м.

По данным европейских газотранспортных операторов, в 2020 году в Европу по "Турецкому потоку" было поставлено 5,948 млрд куб. м газа; в Турцию за 10 месяцев - около 4 млрд куб м, значит, годовой объем поставок мог быть не менее 5,5 млрд куб. м.