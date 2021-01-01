Сербия начала получать российский газ через "Турецкий поток"

Строительство газопровода "Турецкий поток" в Сербии в 2019 году Фото: Павел Бушуев/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сербия с начала газовых суток 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию.

Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.

Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево / Зайчар на границе Болгарии и Сербии.

Прямую трансляцию запуска поставок, старт которым дал президент Сербии Александр Вучич, показало национальное информационное агентство Tanjug.

Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.