ВТБ планирует подать иск о банкротстве "Открытие холдинга"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует вступить в процесс банкротства "Открытие холдинга": госбанк уведомил о своем намерении обратиться в суд с заявлением о признании компании банкротом.

Сообщение размещено в пятницу на сайте "Федресурса" (ЕФРСБ, fedresurs.ru).

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Основными кредиторами "Открытие холдинга" являются банк "Траст", ВТБ, подконтрольная холдингу "Пауэр ресорсес" (находится в стадии ликвидации), "Открытые инвестиции", "РКТ", Otkritie Ltd и "Кама картон" (последние две подконтрольны банку "Открытие").

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подали банк "Траст", РКТ и ИФНС №9 по Москве.

Очередное судебное заседание, на котором будем рассмотрено заявление о собственном банкротстве холдинга, состоится 26 апреля.

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания АГД (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ) за $1,45 млрд. Сейчас эту сделку пытается оспорить в суде Федеральная антимонопольная служба.

Контролирует деятельность "Открытие холдинга" его гендиректор Павел Федосеев, входивший в окружение основателя холдинга Вадима Беляева.

В январе 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к "Открытие холдингу" о взыскании 13,6 млрд рублей в связи с допущенным компанией дефолтом по дисконтным векселям. Кроме того, ВТБ банкротит ОПИ, задолжавшую банку свыше 60 млрд рублей по кредиту, выданному на сделку по покупке АГД.