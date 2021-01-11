Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 281 429+647 111

Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Finnair сообщила, что возобновит полеты в Петербург с 28 января, рейсы в Москву запланированы со 2 марта.

Рейсы в петербургский аэропорт "Пулково" из Хельсинки будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву сначала будут осуществляться три раза в неделю (вторник, четверг, суббота), а с 22 марта добавится рейс в воскресенье.

Авиасообщение между Финляндией и Россией было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. С конца декабря рейсы между Хельсинки и Москвой выполняла только авиакомпания "Аэрофлот".

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Finnair Аэрофлот Финляндия Петербург Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил максимум и впервые достиг 3500 пунктов

Казахстан приостановил транзит нефти через РФ

Доллар подорожал на 34,5 копейки

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Курс биткойна подскочил за неделю на 37%

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Газ в Европе вырос до $258/тыс. куб. м

За год работы "Турецкого потока" его загрузка выросла в 2,2 раза

Биткойн накануне впервые преодолел отметку в $40 тыс.

Нефтяные цены продолжили повышение четвертый день подряд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');