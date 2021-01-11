Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Finnair сообщила, что возобновит полеты в Петербург с 28 января, рейсы в Москву запланированы со 2 марта.

Рейсы в петербургский аэропорт "Пулково" из Хельсинки будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву сначала будут осуществляться три раза в неделю (вторник, четверг, суббота), а с 22 марта добавится рейс в воскресенье.

Авиасообщение между Финляндией и Россией было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. С конца декабря рейсы между Хельсинки и Москвой выполняла только авиакомпания "Аэрофлот".