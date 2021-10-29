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Экс-глава Минцифры Носков стал совладельцем бизнеса в реализации проектов госуправления

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Константин Носков, возглавлявший Минцифры в 2018-2020 годах, получил 80% в ООО "Институт финансово-экономического мониторинга" (ИФЭМ), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Еще 20% стало принадлежать Олегу Войтенко, который в тот же период был заместителем Носкова.

До этого 100% института принадлежало старшему научному сотруднику научно-исследовательского финансового института при Минфине Максиму Николаеву.

После ухода из Минцифры Носков занял пост управляющего АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создана биржа для листинга российских санкционных компаний), однако покинул его в начале 2021 году всего после четырех месяцев работы.

Согласно информации, размещенной на сайте ИФЭМ, его деятельность сфокусирована на реализации проектов в сфере государственного управления. Так, компания занимается разработкой федеральных стандартов бухучета и отчетности в секторе госуправления, методологией внутреннего контроля и аудита, повышением квалификации специалистов, работающих на госслужбе.

Среди заказчиков на сайте указаны Минфин, Минздрав, Минобрнауки и другие.

Минцифры ИФЭМ Константин Носков Олег Войтенко Минфин СПВБ

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