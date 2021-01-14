Росстат включил в корзину расчета инфляции маски и лекарства от COVID

В общей сложности корзина была увеличена на 36 позиций

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Росстат существенно расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, увеличив ее на 36 позиций, до 556 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, лекарства от COVID-19, услуги МРТ, каршеринга, средства гигиены, экскурсионные туры по России (на 1-2 ночи), проживание в люксовых отелях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе статистического ведомства.

"В 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг (что на 36 позиций больше, чем в 2020 году, когда в корзину входило 520 товаров и услуг - ИФ). Это первое крупное обновление списка за последние годы", - отметили в Росстате.

Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен чуть больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году - уже на 53, в том числе пять из них - азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (Номидес), апиксабан (Эликвис), витамин Д3 - используются при лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщили в Росстате.

"В новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые", - отметили в ведомстве.

Список товаров для гигиены, в частности, дополнен гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.

Перечень продовольственных позиций, входящих в расчет инфляции, расширен за счет свежей зелени, свежих грибов, замороженных ягод, питьевых сливок.

Кроме того, в ежемесячную оценку индекса потребительских цен включили подписки на онлайн- и видео-сервисы.

Пополнился список зарубежных стран (за счет Турции и ОАЭ), поездка на отдых в которые входит в расчет инфляции.

Росстат включил в расчет инфляции подробные данные по ценам на гостиницы, включая пятизвездочные. Если раньше мониторился и включался в расчет инфляции только один показатель - день проживания в гостинице (и бралась гостиница 2-х или 3-х звездочная), то теперь выделены 5 категорий гостиниц, по которым отслеживается динамика цен - хостелы, однозвездочные, двухзвездочные, трехзвездочные и четырех-пятизвездочные отели.

"Расширение списка экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами - в Турцию и ОАЭ, позволит лучше оценить динамику развития туристического бизнеса. А стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне - от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле", - отметили в Росстате.

Одновременно из списка для расчета инфляции исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, ковры.